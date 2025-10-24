Ekonomija

ORBAN: Mađarska traži načine da zaobiđe sankcije SAD ruskim naftnim kompanijama

24. 10. 2025. u 09:01

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je danas da ta zemlja intenzivno istražuje načine da zaobiđe američke sankcije uvedene ruskim naftnim kompanijama.

ОРБАН: Мађарска тражи начине да заобиђе санкције САД руским нафтним компанијама

Orban je za državni radio Košut naglasio da je o toj temi razgovarao sa predstavnicima mađarske naftne i gasne kompanije MOL, preneo je Rojters.

Američki predsednik Donald Tramp u sredu je prvi put u svom drugom mandatu uveo sankcije Rusiji, usmerene na Lukoil i Rosnjeft.

