ORBAN: Mađarska traži načine da zaobiđe sankcije SAD ruskim naftnim kompanijama

MAĐARSKI premijer Viktor Orban izjavio je danas da ta zemlja intenzivno istražuje načine da zaobiđe američke sankcije uvedene ruskim naftnim kompanijama.

Foto: AP

Orban je za državni radio Košut naglasio da je o toj temi razgovarao sa predstavnicima mađarske naftne i gasne kompanije MOL, preneo je Rojters.

Američki predsednik Donald Tramp u sredu je prvi put u svom drugom mandatu uveo sankcije Rusiji, usmerene na Lukoil i Rosnjeft.

(Tanjug)