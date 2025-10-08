ČUVENA KOMPANIJA IZNENADA PODNELA ZAHTEV ZA STEČAJ: Mnogi će ostati bez omiljenih komada
Modna kompanija Store Concept iz Dortmunda proglasila je stečaj, a modnoj marki Heimatliebe preti gašenje.
Ovaj potez pogađa više od 400 trgovina u Nemačkoj.
Kompanija Store Concept GmbH & Co. KG, poznata po brendu Heimatliebe, podnela je zahtev za stečajni postupak. Heimatliebe je zastupljena u više od 400 prodavnica širom Nemačke.
Prema specijalizovanom časopisu Textilwirtschaft, stečaj je rezultat gubitaka izazvanih pandemijom i promenama u potrošačkom ponašanju.
Kompanija je nastala spajanjem Paul + Axel Vosschulte GmbH & Co. KG i Store Concept GmbH & Co. KG, .
Heimatliebe već više od deset godina nudi žensku modu srednjeg cenovnog ranga, sa proizvodima iz Italije. Brend je poznat po živopisnim bojama i posebnim krojevima, a od 2016. godine u potpunosti izbegava korišćenje plastičnih vešalica.
Ova odluka predstavlja veliki udarac za trgovine koje drže Heimatliebe proizvode, kao i za ljubitelje brenda u Nemačkoj.
(Kurir)
