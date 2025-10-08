Ekonomija

ČUVENA KOMPANIJA IZNENADA PODNELA ZAHTEV ZA STEČAJ: Mnogi će ostati bez omiljenih komada

В.Н.

08. 10. 2025. u 15:33

Modna kompanija Store Concept iz Dortmunda proglasila je stečaj, a modnoj marki Heimatliebe preti gašenje.

ЧУВЕНА КОМПАНИЈА ИЗНЕНАДА ПОДНЕЛА ЗАХТЕВ ЗА СТЕЧАЈ: Многи ће остати без омиљених комада

Foto: Shutterstock

Ovaj potez pogađa više od 400 trgovina u Nemačkoj.

Kompanija Store Concept GmbH & Co. KG, poznata po brendu Heimatliebe, podnela je zahtev za stečajni postupak. Heimatliebe je zastupljena u više od 400 prodavnica širom Nemačke.

Prema specijalizovanom časopisu Textilwirtschaft, stečaj je rezultat gubitaka izazvanih pandemijom i promenama u potrošačkom ponašanju.

Kompanija je nastala spajanjem Paul + Axel Vosschulte GmbH & Co. KG i Store Concept GmbH & Co. KG, .

Heimatliebe već više od deset godina nudi žensku modu srednjeg cenovnog ranga, sa proizvodima iz Italije. Brend je poznat po živopisnim bojama i posebnim krojevima, a od 2016. godine u potpunosti izbegava korišćenje plastičnih vešalica.

Ova odluka predstavlja veliki udarac za trgovine koje drže Heimatliebe proizvode, kao i za ljubitelje brenda u Nemačkoj.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd

LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd