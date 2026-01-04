LUDA UTAKMICA U PREMIJER LIGI: Liverpul bio nadomak pobede, a onda je usledio šok
NEVEROVATNU utakmicu u Premijer ligi odigrali su Fulam i Liverpula. U Londonu nije bilo pobednika pošto je meč okončan rezultatom 2:2.
Dobre igre Crvenih su čini se bile kratkog daha. Izbranici Arnea Slota su se vratili na staro. Ovo ime je bio drugi vezani nerešen ishod u prvenstvu Engleske.
"Kolibari" su odlično otvorili susret. Igrao se 17. minut kad je na semaforu stajalo 1:0 posle pogotka koji je postigao Hari Vilson.
Očekivala se reakcija Liverpula i to se dogodilo. U 57. minutu izjednačenje je doneo sve bolji Florijan Virc posle asistencije Konora Bredlija.
Kada je Kodi Gakpo pogodio za 1:2 u četvrtom minutu nadoknade činilo se da će do važna tri boda stići gosti, ali nedugo zatim usledio je šok za sve navijače engleskog velikana.
U sesmom minutu nadoknade Herison Rid uspeo je da savlada Alisona i postavi konačan rezultat utakmice. Inače, on je na teren ušao u drugom minutu nadoknade.
Liveprul je i dalje četvrti na tabeli sa 34 boda, Fulam je na poziciji 11 sa 28.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
