MINISTRI FINANSIJA G7: Preduzećemo mere protiv onih koji povećavaju kupovinu ruske nafte

MINISTRI finansija zemalja G7 saopštili su danas da će preduzeti zajedničke korake kako bi povećali pritisak na Rusiju, ciljajući one koji nastavljaju da povećavaju kupovinu ruske nafte, kao i one koji olakšavaju zaobilaženje sprovođenja uvedenih sankcija prema Rusiji.

Foto Shutterstock

Ministri finansija G7 su takođe naveli da su se saglasili o važnosti trgovinskih mera, uključujući carine i zabrane uvoza i izvoza, u naporima da se prekinu ruski prihodi zbog invazije na Ukrajinu.

Zajednička izjava ministara finansija zemalja G7 usledila je nakon današnjeg virtuelnog sastanka, preneo je Rojters.

(Tanjug)

