MINISTRI FINANSIJA G7: Preduzećemo mere protiv onih koji povećavaju kupovinu ruske nafte

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 10. 2025. u 00:39

MINISTRI finansija zemalja G7 saopštili su danas da će preduzeti zajedničke korake kako bi povećali pritisak na Rusiju, ciljajući one koji nastavljaju da povećavaju kupovinu ruske nafte, kao i one koji olakšavaju zaobilaženje sprovođenja uvedenih sankcija prema Rusiji.

Foto Shutterstock

Ministri finansija G7 su takođe naveli da su se saglasili o važnosti trgovinskih mera, uključujući carine i zabrane uvoza i izvoza, u naporima da se prekinu ruski prihodi zbog invazije na Ukrajinu.

Zajednička izjava ministara finansija zemalja G7 usledila je nakon današnjeg virtuelnog sastanka, preneo je Rojters.

(Tanjug)

