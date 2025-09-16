"VELIKE STVARI ZA NAS" Vučić o dokumentima potpisanim sa Japanom: To će za našu zemlju značiti sigurniji i snažniji ekonomski ambijent

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je u obraćanju medijima nakon potpisivanje bilateralnih dokumenata između Republike Srbije i Japana, da će to za našu zemlju značiti bolji, sigurniji, snažniji ekonomski ambijent za ulaganje.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

- Prisustvovao sam potpisivanju deklaracije kojom se konstatuje završetak naših pregovora o promociji odnosno o podsticanju i zaštiti investicija. To će za našu zemlju značiti bolji, sigurniji, snažniji ekonomski ambijent za ulaganje, ne samo japanskih investitora, već i mnogih drugih sa azijskog kontinenta.

Japanske kompanije trenutno zapošljavaju oko 7.000 ljudi u Srbiji, a Japan je drugi najveći donator u našoj zemlji. Verujem da će mnoge zemlje iskoristiti taj signal, a mi ćemo dati sve od sebe da što pre završimo naše pravne procedure u tom smislu.

Potpisan je i Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti IKT tehnologija. To su velike stvari za nas, jer nam to daje ogromne prilike za budućnost i zato moramo da radimo još brže i više - poručio je predsednik.