"VELIKE STVARI ZA NAS" Vučić o dokumentima potpisanim sa Japanom: To će za našu zemlju značiti sigurniji i snažniji ekonomski ambijent
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je u obraćanju medijima nakon potpisivanje bilateralnih dokumenata između Republike Srbije i Japana, da će to za našu zemlju značiti bolji, sigurniji, snažniji ekonomski ambijent za ulaganje.
- Prisustvovao sam potpisivanju deklaracije kojom se konstatuje završetak naših pregovora o promociji odnosno o podsticanju i zaštiti investicija. To će za našu zemlju značiti bolji, sigurniji, snažniji ekonomski ambijent za ulaganje, ne samo japanskih investitora, već i mnogih drugih sa azijskog kontinenta.
Japanske kompanije trenutno zapošljavaju oko 7.000 ljudi u Srbiji, a Japan je drugi najveći donator u našoj zemlji. Verujem da će mnoge zemlje iskoristiti taj signal, a mi ćemo dati sve od sebe da što pre završimo naše pravne procedure u tom smislu.
Potpisan je i Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti IKT tehnologija. To su velike stvari za nas, jer nam to daje ogromne prilike za budućnost i zato moramo da radimo još brže i više - poručio je predsednik.
