ŠTA NAJVIŠE MOGU DA IZNEDRE PREGOVORI U MADRIDU? Kina optužila SAD za jednostrano maltretiranje i ekonomsku prisilu

15. 09. 2025. u 14:42

KINA je optužila Sjedninjene Američke Države za ''jednostrano maltretiranje'' zato što su pozvale svoje saveznike da nametnu carine Kini zbog kupovine ruske nafte.

Foto: AP

Kako je saopšteno iz kineskog Ministarstva trgovine, Kina se pored toga protivi zahtevu Vašingtona da Grupa sedam zemalja G7 i zemlje članice NATO-a uvedu sekundarne carine na uvoz iz Kine, prenosi Rojters.

U saopštenju se takvi potezi nazivaju klasičnim primerom jednostranog maltretiranja i ekonomske prisile. Kinesko Ministarstvo je pozvalo SAD da budu ''razborite u rečima i delima'' i da rešavaju razlike kroz ravnopravni dijalog.

U toku su pregovori američke i kineske delegacije o ekonomskim pitanjima, a juče je u Madridu održana poslednja runda na kojoj je bilo reči o carinama, prodaji TikToka u SAD i ekonomiji. Razgovori bi trebalo da se nastave danas.

To je bio četvrti put u poslednja četiri meseca da se delegacije dve zemlje sastaju u evropskim gradovima, a najnoviji sastanak ima za cilj da spreči dalje pogoršanje trgovinskih odnosa SAD i Kine. Iako se ne očekuju značajniji pomaci na sastanku u Madridu, najvažniji ishod razgovora bi mogao biti još jedno produžavanje roka za kineskog vlasnika TikToka da proda svoje američke operacije do 17. septembra, ili će se suočiti sa mogućim gašenjem aplikacije u SAD.

Trgovinske veze između dve najveće svetske ekonomije su se pogoršale uprkos carinskom primirju postignutom u maju i produženom u avgustu, što je sprečilo da carinske stope na međusobnu robu dostignu trocifreni nivo.

(Tanjug)

