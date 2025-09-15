ŠTA NAJVIŠE MOGU DA IZNEDRE PREGOVORI U MADRIDU? Kina optužila SAD za jednostrano maltretiranje i ekonomsku prisilu

KINA je optužila Sjedninjene Američke Države za ''jednostrano maltretiranje'' zato što su pozvale svoje saveznike da nametnu carine Kini zbog kupovine ruske nafte.

Kako je saopšteno iz kineskog Ministarstva trgovine, Kina se pored toga protivi zahtevu Vašingtona da Grupa sedam zemalja G7 i zemlje članice NATO-a uvedu sekundarne carine na uvoz iz Kine, prenosi Rojters.

U saopštenju se takvi potezi nazivaju klasičnim primerom jednostranog maltretiranja i ekonomske prisile. Kinesko Ministarstvo je pozvalo SAD da budu ''razborite u rečima i delima'' i da rešavaju razlike kroz ravnopravni dijalog.

U toku su pregovori američke i kineske delegacije o ekonomskim pitanjima, a juče je u Madridu održana poslednja runda na kojoj je bilo reči o carinama, prodaji TikToka u SAD i ekonomiji. Razgovori bi trebalo da se nastave danas.

To je bio četvrti put u poslednja četiri meseca da se delegacije dve zemlje sastaju u evropskim gradovima, a najnoviji sastanak ima za cilj da spreči dalje pogoršanje trgovinskih odnosa SAD i Kine. Iako se ne očekuju značajniji pomaci na sastanku u Madridu, najvažniji ishod razgovora bi mogao biti još jedno produžavanje roka za kineskog vlasnika TikToka da proda svoje američke operacije do 17. septembra, ili će se suočiti sa mogućim gašenjem aplikacije u SAD.

Trgovinske veze između dve najveće svetske ekonomije su se pogoršale uprkos carinskom primirju postignutom u maju i produženom u avgustu, što je sprečilo da carinske stope na međusobnu robu dostignu trocifreni nivo.

