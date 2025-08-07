KAD VAM SE UPALI OVA LAMPICA U KOLIMA, IMATE SAMO POLA SATA: Problem je u delu koji pokreće motor, odmah stanite

Alternator ili generator, ključna komponenta svakog vozila jer je zadužena za punjenje baterije električnom energijom potrebnom za pokretanje motora i napajanje električnih i elektronskih sistema tokom vožnje. Pokreće ga motorna vozila putem remenskog prenosa, što znači da se mehanička energija motora pretvara u električnu.

Ilustracija/Novosti

Kako objašnjava Marin Morava, tehnički savetnik HAK-a, kvar alternatora često prvo ukazuje na paljenje crvenog indikatora u obliku baterije na kontrolnoj tabli. To znači da baterija više ne prima struju i da se vozilo oslanja isključivo na preostalu energiju u bateriji, što zahteva brzo zaustavljanje vozila na bezbednom mestu. Ukoliko se to desi, preporučuje se isključivanje svih nepotrebnih električnih potrošača kao što su radio, klima uređaj, ventilacija, svetla, kako bi se funkcionalnost baterije što duže održala.

Ali kvar alternatora ne mora uvek biti praćen signalizacijom. U nekim slučajevima, vozač će primetiti gašenje radija, slabo osvetljenje puta, treperenje svetla ili aktiviranje drugih svetala poput onih za ABS, ESP ili vazdušne jastuke. Sve su to simptomi koji mogu ukazivati na pad napona i upozoriti na moguće iznenadno gašenje motora, što može biti posebno opasno, posebno tokom vožnje.

Kako reagovati?

Ako se vozilo zaustavi, postoji sumnja na kvar alternatora, savetuje se da podignete poklopac motora, vizuelno proverite stanje kaiša i osetite da li postoje neprijatni mirisi poput paljevine. Ako niste sigurni u ono što vidite, najbolje je da ne rizikujete da nastavite vožnju, već da pozovete pomoć na putu. HAK-ov broj je 1987. Nastavak vožnje može dovesti do potpunog gašenja vozila, pa čak i do vremena kada nećete moći da uključite sva četiri pokazivača pravca kako biste upozorili druge učesnike u saobraćaju.

Ako se motor ponovo pokrene, ali lampica akumulatora i dalje svetli, ili čak nije upaljena, a simptomi i dalje postoje, to ne znači da je problem nestao, akumulator možda još nije potpuno ispražnjen. U tom trenutku, još uvek imate oko 30 minuta pre nego što se motor potpuno ugasi, ali ovo vreme takođe zavisi od broja povezanih potrošača. U svakom slučaju, nastavak vožnje se ne preporučuje jer je ishod nepredvidiv i rizičan.

Današnja vozila, zbog složenih elektronskih sistema i velikog broja potrošača, retko se mogu popraviti na licu mesta. Posebno zimi, kada se aktiviraju brojni grejači i svetla, alternator je izložen povećanom opterećenju. U novim automobilima postoji čak i sistem koji preventivno isključuje pojedinačne potrošače kako bi zaštitio alternator od preopterećenja. Kvar alternatora se obično javlja između 180.000 i 300.000 kilometara, ali to zavisi od načina korišćenja vozila i stanja sistema.

Važno je analizirati uzroke kvarova

U servisnom centru je važno analizirati uzroke kvarova jer se problem ne rešava uvek jednostavnom zamenom alternatora. Na primer, stara ili neispravna baterija, loši spojevi električnih žica ili česta kratka putovanja koja ne dozvoljavaju da se baterija pravilno napuni mogu ubrzati.

Popravka alternatora obuhvata niz zamena – regulator napona, ugljenične četkice, klizni prstenovi, ležajevi rotora, diodni most, a po potrebi i remenica. Ako su kućište, namotaji i kontakti u dobrom stanju, popravka je često isplativija opcija od kupovine novog alternatora. U nekim slučajevima, posebno ako se alternator malo koristi, može se zameniti samo jedna komponenta, na primer regulator napona, što dodatno štedi novac.

Ne, ako se odlučite za kupovinu novog alternatora, preporučujemo da izaberete kvalitetne delove koji su na nivou originala. Jeftine zamene često ne traju dugo. Sama zamena, sa dostupnim delovima, obično traje jedan dan, ali u složenim slučajevima može potrajati i duže.

Za osnovnu proveru napunjenosti alternatora možete koristiti voltmetar. Povežite ga sa akumulatorom, pokrenite motor na oko 2000 obrtaja u minuti i očitajte vrednost – napon treba da bude između 13,7 i 14,7 V. Više od 16 V može značiti da alternator prekomerno puni akumulator, što je takođe netačno i može oštetiti električni sistem vozila. Nikada to ne radite.

Starije metode testiranja, kao što je skidanje terminala akumulatora dok motor radi, mogu ozbiljno oštetiti elektronske komponente modernih vozila i nisu preporučene. Ukoliko sumnjate na problem, obratite se servisnom centru, koji će uz pomoć dijagnostičke opreme moći tačno da utvrdi u čemu je kvar, proveri stanje pogonskog kaiša, vezu i greške u sistemu.

Takođe je zanimljivo da kod automobila sa start-stop sistemom često možete uočiti problem sa alternatorom bez alata. Na primer, ako motor odbija da se ugasi kada bi trebalo, sistem može prepoznati kvar i onemogućiti gašenje kako bi sačuvao sistem. U većini slučajeva, razlog je stara baterija, a ignorisanje istog može na kraju dovesti do otkaza alternatora, piše Dnevno.hr

Sve u svemu, sistem punjenja vozila je od vitalnog značaja za bezbednu i pouzdanu vožnju, a dugoročno zanemarivanje simptoma može dovesti do skupih i neprijatnih situacija na putu.