DO SEPTEMBRA 2026. BIĆE KOMPLETIRAN MORAVSKI KORIDOR "Novosti" na gradilištu prvog digitalnog auto-puta: Ostvaruje se višedecenijski san

OD ukupno 112,3 do sada u saobraćaj pušteno 57,8 kilometara, završetak preostalih 54,5 planiran je do septembra 2026. godine. Višedecenijski san stanovnika centralne Srbije - Moravičkog, Raškog i Rasinskog okruga, o povezivanju sedam gradova i opština modernom saobraćajnicom i njihovom konačnom priključenju na evropsku mrežu autoputeva, izgradnjom Moravskog koridora svakim kilometrom i završenom deonicom sve više i brže postaje realnost.

Ovaj moderan, najširi i prvi digitalni autoput u Srbiji sa oznakom E-761, prolazeći kroz Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Varvarin i Ćićevac, teritorijom na kojoj živi više od pola miliona ljudi i posluje oko 20.000 malih i srednjih preduzeća, spojiće Koridor 10 na istoku i Koridor 11 na zapadu zemlje i postati istinska žila kucavica centralne Srbije. Do sada je u saobraćaj pušteno 57,8 i to od Pojata do Vrnjačke Banje, dok bi preostalih 54,5, po fazama trebalo da bude završeno u septembru 2026. godine.

Trenutno se najiintenzivniji radovi obavljaju na deonici od Preljine do kraljevačkog prigradskog naselja Adrani, kao i na deonici od Vrnjačke Banje do petlje Vrba kod Kraljeva, u šta su se obilazeći gradilište uverili i reporteri "Novosti".

- Na ovoj trasi imamo vosoku realizaciju radova. Kada je nasip u pitanju odrađeno je čak 90 procenata, kada su u pitanju mostovi, ostali objekti i regulacija Zapadne Morave tu je realizacija iznad 85 odsto, tampon je na 54, a asfaltiranje na 50 odsto izvedenih radova. Na ovom delu obvalja se izrada kolovozne konstrukcije uključujući asfalterske radove, izgradnju unutrašnjeg sistema za odvodnjavanje, kao i postavljanje zaštitne i žičane ograde - kaže Aleksandar Antić, direktor "Koridora Srbije".

Prema njegovim rečima, upravo će ova deonica, od petlje Vrnjačka Banja do Kraljeva, odnosno do petlje Vrba, u dužini od 14 kilometara, prva biti završena i puštena u saobraćaj.

- Očekujemo da će to biti u novembru ove godine - potvrđuje Dragan Savić, zamenik šefa projekta "Koridora Srbije". - Sve teče po ustaljenom dinamičkom planu, nema većih zastoja, a trenutno se izvodi asfaltiranje na 66. kilometru. Na trasi ima ukupno 20, što većih, što manjih mostova, a istovremeno se na ovom području obavlja i uređenje korita rečica i potoka. Uporedo sa radovima na ovoj deonici, intenzivno se gradi i 30 kilometara auto-puta od Preljine do petlje Adrani kod Kraljeva. Ukupno je na izgradnji obe deonice angažovano 3.950 radnika sa gotovo 2.000 jedinica mehanizacije i transportnih sredstava. - I na drugoj trasi, od Preljine do Adrana, radovi odlično napreduju. Tu na desnom kolovozu imamo već 18 kilometara sa dva sloja asfalta, na 6,5 završni asfalt, a kada je levi kolovoz u pitanju na 12,5 kilometara odrađena su takođe dva sloja. Imamo i određene izazove koje rešavamo, koji su dimenzionirali dinamiku na drugi način, i nadam se da će ta deonica biti puštena u saobraćaj u maju 2026. godine - naglasio je Antić.

- Poslednji deo auto-puta, u dužini od 12 kilometara, od petlje Vrba do petlje Adrani, zbog izmene prostornog plana i izmeštanja dalekovoda, u saobraćaj će biti pušten u septembru naredne godine čime će ovaj projekat u potpunosti biti završen. Na trasi Moravskog koridora ukupno će biti izgrađeno 117 većnih putnih objekata, među kojima čak 88 mostova i nadvožnjaka od kojih je najduži preko Zapadne Morave kod Trstenika od 711 metara, kao i 29 podvožnjaka i 11 denivelisanih raskrsnica - Pojate, Ćićevac, Kruševac istok, Kruševac zapad, Velika Drenova, Trstenik, Vrnjačka Banja, Vrba, Kamidžora, Adrani i Preljina.

G.Šljivić Aleksandar Antić, direktor "Koridora Srbije"

Istovremeno, radi se i hidrotehnička regulacija korita i toka Zapadne Morave u dužini od oko 60 kilometara.

- Sve to je u građevinskom smislu jedan izuzetan izazov, ali i od ogromnog značaja za ceo ovaj kraj - zaključuje direktor "Koridora Srbije". - Radovi na hidrotehničkom uređenju Zapadne Morave imaju dve funkcije, jedna je zaštita auto-puta, a druga konačno rešavanje višedecenijskih problema sa izlivanjem i bujičnim udarima ovdašnjih vodotokova čime će se sprečiti katastrofalne posledice poplava koje su ove krajeve zadesile minulih godina.

G.Šljivić Dragan Savić iz Koridora Srbije

Mašine idu ka Raški i Novom Pazaru

NAKON završetka Moravskog koridora, započeće izgradnja brze saobraćajnice Kraljevo - Raška - Novi Pazar koja će imati i jedan krak prema Jarinju. - Za nas završetak jednog, predstavlja početak novog projekta, što je više puta naglasio predsednik Vučić. Jedan od prioritetnih je svakako izgradnja brze saobraćajnice. Krajem prošle godine sa predstavnicima "BehtelEnke" potpisali smo memorandum o razumevanju i zajedničkoj realizaciji tog projekta. Radi se projektno-tehnička dokumentacija i očekujem da ćemo do kraja ove, ili početka 2026. imati prostorni plan, nekoliko meseci potom i idejni projekat, pa da ugovaramo realizaciju - najavio je Antić.

Moraće da se širi spoj

- NA kraju trase, na teritoriji Preljine radimo više mostarskih konstrukcija. To treba da nas uvede u spajanje auto-puta "Miloš Veliki" i Moravskog koridora u sklopu postojeće petlje Preljina koja će morati da doživi određeno proširenje kapaciteta i rekonstruciju. Nadam se da ćemo od sredine septembra do sredine novembra, kada se smanji intenzitet saobraćaja, ući u tu fazu građevinskih radova.

