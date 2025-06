MALI NAJAVIO POVEĆANJE PLATA, PENZIJA I MINIMALCA: Sve je stvar razvija ekonomije i makroekonomske stabilnosti koju smo uspostavili

MINISTAR finansija i prvi potpredsednik Vlade Srbije Siniša Mali gostovao je u Jutarnjem dnevniku RTS-a i ukazao na povećanje minimalne zarade, plata i penzija.

Foto: RTS Printskrin

- To je sve u sklopu projekta Ekspo. Mi smo rekli da ćemo do kraja 2027. ići na prosečnu zaradu u Srbiji od 1.400 evra, na prosečnu penziju od 650 evra, i na minimalnu zaradu od 650 evra. U poređenju sa 2012. godinom, prosečna zarada bila je 325 evra. Poslednji podaci kažu, iz marta, da je prosečna zarada 922 evra, a građani Srbije treba da znaju da će do decembra ove godine, kao što smo 2019. obećali, prosečna zarada u Srbiji biće preko 1.000 evra i tu smo na dobrom putu da do kraja 2027. imamo prosečnu zaradu 1.400 evra. To je sve stvar razvija ekonomije i makroekonomske stabilnosti koju smo uspostavili - kaže Mali.