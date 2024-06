MINISTAR VESIĆ NAJAVIO RADOVE: Od danas počinje zamena signalizacije na deonici od petlje Dobanovci do petlje Bubanj potok

MINISTAR građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da od danas počinje zamena kompletne signalizacije na deonici od petlje Dobanovci do petlje Bubanj potok koja je donedavno bila auto-put, ali je uredbom Vlade Srbije preimenovana u moto-put.

FOTO TANJUG/ JOVAN NIKOLIĆ

- Zelene table ćemo zameniti plavim tablama, što će se raditi 50 dana. Zamenićemo 318 znakova, 25 velikih tabli i ono što vozači treba da znaju, s obzirom na to da će tu sada biti postavljena nova saobraćajna siganalizacija, dozvoljena brzina na moto-putu je 100 kilometara na sat, a kroz naseljeno mesto 80 kilometara na sat - rekao je Vesić gostujući na RTS-u.

To, dodao je, znači da je od petlje Dobanovci do petlje Bubanj potok, što je trasa ovog moto-puta, moguće voziti brzinom do 100 kilometara na sat, što je primereno gradskim uslovima, dok je kroz sam grad moguće voziti 80 kilometara na sat.

- Ostaje zaustavna traka koja se koristi za Hitnu pomoć, policiju. Ukoliko Grad Beograd bude izrazio želju, možemo da pričamo o tome da se ta traka koristi i za javni prevoz. Mi smo otvoreni za razgovor jer možda je moguće ubrzati javni prevoz korišćenjem ove trake, ali taj predlog mora da potekne od onoga ko organizuje gradski javni prevoz - rekao je Vesić.

On je podsetio da je Vlada Srbije usvojila uredbu o kategorizaciji državnih puteva kojom su, prvi put u našoj zemlji, uvedeni novi putevi, to jest moto-putevi.

- To su brze saobraćajnice i mi sada gradimo nekoliko takvih saobraćajnica, koje nisu auto-putevi - rekao je Vesić.

Naveo je da se rade brza saobraćajnica između Loznice i Šapca koja treba da bude završena do kraja ove godine, Dunavski koridor, brza saobraćajnica “Osmeh Vojvodine” koja će ići od Bačkog Brega do Srpske Crnje, kao i Fruškogorski koridor.

- To su sve brze saobraćajnice na kojima će biti uspostavljen drugačiji režim naplate u odnosu na auto-put - rekao je Vesić.

Naveo je da je u tom smislu bilo neophodno da se uvede nova kategorija puteva što je, kako je istakao, urađeno pre svega zbog bezbednosti na putevima.

