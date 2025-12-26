AMERI U NEVERICI! Jokić posle partije veka uradio nešto što niko nije očekivao! Zaključao se u svlačionicu i... OVO JE NEMOGUĆE! (FOTO)

ODIGRAO je Nikola Jokić istorijsku utakmicu protiv Minesote. U pobedi nakon produžetaka 142:138, postigao je 56 poena, dodao 16 skokova i 15 asistencija, a potom je uradio nešto što je ostavilo sve u čudu.

FOTO: Tanjug/AP

Nikola Jokić je prvi u istoriji koji je došao do ovakvog učinka, nakon meča rekao je da je to "bila dobra partija", ponovo ne ističući sebe u prvi plan...

On je odigrao utakmicu o kojoj će da se priča, a umesto da uživa u trenutku i proslavi sa saigračima, on se pred konferenciju za medije ošišao u svlačionici, da dobro ste pročitali...

U periodu od 20 minuta između završetka utakmice promenio je lični opis i to duboko iza ponoći u Denveru.

Ovako je izgledao na utakmici:

wtf did he get a haircut after winning the Christmas game? Like literally right before his post game press conference???? I’m crying lmaooooo 😭🤣😂😂 https://t.co/T9ErHCXFCj — Tatiana (@Tatianaclinares) December 26, 2025

Iako novinari u pres dvorani nisu primetili da je promenio frizuru, jesu navijači, koji su pohvalili srpskog centra i istakli njegovu skromnost zbog toga što se sam ošišao u svlačionici.

