Košarka

AMERI U NEVERICI! Jokić posle partije veka uradio nešto što niko nije očekivao! Zaključao se u svlačionicu i... OVO JE NEMOGUĆE! (FOTO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

26. 12. 2025. u 16:20

ODIGRAO je Nikola Jokić istorijsku utakmicu protiv Minesote. U pobedi nakon produžetaka 142:138, postigao je 56 poena, dodao 16 skokova i 15 asistencija, a potom je uradio nešto što je ostavilo sve u čudu.

FOTO: Tanjug/AP

Nikola Jokić je prvi u istoriji koji je došao do ovakvog učinka, nakon meča rekao je da je to "bila dobra partija", ponovo ne ističući sebe u prvi plan... 

On je odigrao utakmicu o kojoj će da se priča, a umesto da uživa u trenutku i proslavi sa saigračima, on se pred konferenciju za medije ošišao u svlačionici, da dobro ste pročitali... 

U periodu od 20 minuta između završetka utakmice promenio je lični opis i to duboko iza ponoći u Denveru. 

Ovako je izgledao na utakmici: 

Foto: ФОТО: Танјуг/АП

POGLEDAJ GALERIJU

Ovako neposredno nakon meča: 

Iako novinari u pres dvorani nisu primetili da je promenio frizuru, jesu navijači, koji su pohvalili srpskog centra i istakli njegovu skromnost zbog toga što se sam ošišao u svlačionici. 

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA 

