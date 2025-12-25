Politika

"STRELJATI VUČIĆA BEZ POVEZA": Streljali bi čoveka u čije vreme rastu plate i penzije i najveće su u istoriji

В.Н.

25. 12. 2025. u 11:44

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji Novog savskog mosta na Starom sajmištu u Beogradu. Predsednik je upitan i da prokomentariše izjavu Danice Vučenić da nema ništa sporno u izjavi Aleksandra Dikića da predsednika treba streljati.

СТРЕЉАТИ ВУЧИЋА БЕЗ ПОВЕЗА: Стрељали би човека у чије време расту плате и пензије и највеће су у историји

Novosti

- Koliko sam ja razumeo - Vučića bez poveza. Ja to prihvatam i to bi ušlo u istoriju. Ja se tih kukavica ne plašim. Zamislite streljate čoveka u čije vreme vam je zemlja najviše napredovala, u čije vreme su vam najviše plate i penzije, u čije vreme je najviše puteva i pruga sagrađeno, čoveka koji je vama sve izgradio... Dođite, streljajte, obavite to, drugačije ne možete da pobedite - naveo je predsednik.

Podsetimo, Danica Vučenić, TV novinarka tajkunske televizije N1, nije videla ništa sporno u pretnjama kolumniste Aleksandra Dikića - upućenim predsedniku Vučiću.

Nakon što je Aleksandar Dikić uhapšen, Danica Vučenić je u emisiji razgovarala sa njegovim advokatom - Ivanom Ninićem, navodeći da nije jasno zašto mu se stavlja na teret rušenje ustavnog poretka, budući da u njegovoj izjavi "ne vidi" ništa sporno.

Ova izjava postaje alarmantna ako uzmemo u obzir ono što je Dikić izgovorio i svrstava novinarku N1 u red onih kojima, izgleda, navodi uhapšenog kolumniste ne smetaju.

Podsećamo, Aleksandar Dikić je prićajući o Aleksandru Vučiću pomenuo i streljanje.

- Dakle vaš cilj jeste da srušite režim i da napravire sistem za koji će funkcionisati posle Aleksandra Vučića... kada ga budemo streljali da mu stavimo povez na oči - rekao je kolumnista.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DAN MIRA I MEĐUSOBNOG UVAŽAVANJA: Šta pravoslavci treba da urade za katolički Božić?

DAN MIRA I MEĐUSOBNOG UVAŽAVANjA: Šta pravoslavci treba da urade za katolički Božić?