"STRELJATI VUČIĆA BEZ POVEZA": Streljali bi čoveka u čije vreme rastu plate i penzije i najveće su u istoriji
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji Novog savskog mosta na Starom sajmištu u Beogradu. Predsednik je upitan i da prokomentariše izjavu Danice Vučenić da nema ništa sporno u izjavi Aleksandra Dikića da predsednika treba streljati.
- Koliko sam ja razumeo - Vučića bez poveza. Ja to prihvatam i to bi ušlo u istoriju. Ja se tih kukavica ne plašim. Zamislite streljate čoveka u čije vreme vam je zemlja najviše napredovala, u čije vreme su vam najviše plate i penzije, u čije vreme je najviše puteva i pruga sagrađeno, čoveka koji je vama sve izgradio... Dođite, streljajte, obavite to, drugačije ne možete da pobedite - naveo je predsednik.
Podsetimo, Danica Vučenić, TV novinarka tajkunske televizije N1, nije videla ništa sporno u pretnjama kolumniste Aleksandra Dikića - upućenim predsedniku Vučiću.
Nakon što je Aleksandar Dikić uhapšen, Danica Vučenić je u emisiji razgovarala sa njegovim advokatom - Ivanom Ninićem, navodeći da nije jasno zašto mu se stavlja na teret rušenje ustavnog poretka, budući da u njegovoj izjavi "ne vidi" ništa sporno.
Ova izjava postaje alarmantna ako uzmemo u obzir ono što je Dikić izgovorio i svrstava novinarku N1 u red onih kojima, izgleda, navodi uhapšenog kolumniste ne smetaju.
Podsećamo, Aleksandar Dikić je prićajući o Aleksandru Vučiću pomenuo i streljanje.
- Dakle vaš cilj jeste da srušite režim i da napravire sistem za koji će funkcionisati posle Aleksandra Vučića... kada ga budemo streljali da mu stavimo povez na oči - rekao je kolumnista.
