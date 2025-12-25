BESPLATNO DO 14. JANUARA: Auto-put od Vrnjačke Banje do Vrbe otvoren za saobraćaj

NOVA deonica auto-puta, od petlje "Vrnjačka Banja" do petlje "Vrba", u dužini oko 14 kilometara, otvorena je danas od 8.00 sati za saobraćaj, a putarina se neće plaćati do 14. januara.

G.Šljivić

Nova deonica auto-puta od petlje "Vrnjačka Banja" do petlje "Vrba" svečano je juče otvorena u prisustvu predsednika Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je tom prilikom najavio da će još 29 kilometara od Čačka do Kraljeva biti otvoreno u maju, a da će ceo Moravski koridor biti gotov do septembra 2026. godine. Kako je dodao, od ukupno 112 kilometara ostalo još 29 kilometara od Čačka do Kraljeva.



Deonica auto-puta (E-761) Pojate-Preljina od Vrnjačke Banje do petlje Vrba u dužini oko 14 kilometara (13,78 km), svečano se otvara danas, što će činiti ukupno 72 km novog auto-puta.

Trasa Moravskog koridora dugačka je ukupno 112,4 kilometra i povezuje Pojate i Preljinu, odnosno Rasinski, Raški i Moravički okrug.

Auto-put se gradi za brzinu od 130 kilometara na čas, sa širinom od ukupno 30 metara, što je za skoro dva metra šire od ostalih auto-puteva u Srbiji, što će obezbediti dodatni komfor i povećati bezbednost odvijanja saobraćaja, kažu u Koridorima Srbije.

Moravski koridor je i prvi digitalni koridor u Srbiji, koji omogućava brzu i pouzdanu razmenu informacija, u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja. Puštanjem u saobraćaj deonice Vrnjačka Banja - Vrba, Moravski koridor je došao do ulaska u Kraljevo.

Vreme putovanja od Beograda do Vrbe, preko Pojata, sada će biti dva sata i 10 minuta, a nakon otvaranja ostatka Moravskog koridora, preko Čačka će se do Vrbe stizati za sat i 30 minuta.

U aprilu 2023. godine puštena je u saobraćaj deonica od Pojata do Makrešana, u decembru 2023. deonica od Makrešana do Kruševca (Koševi), a u decembru 2024. godine deonica od Kruševca (Koševi) do Vrnjačke Banje.

G.Šljivić

Prema podacima Koridora Srbije, na deonici Vrnjačka Banja - Vrba (petlja Vrnjačka Banja - petlja Vrba), dužine 14 km izgrađena je denivelisana raskrsnica Vrba, koja omogućava vezu Moravskog koridora sa postojećim državnim putevima IB reda 23 (Kruševac-Kraljevo) i IB reda 24 (Kraljevo- Kragujevac).

Izgrađena je i pristupna saobraćajnica koja saobraćajno povezuje i ova dva magistralna puta koji ranije nisu bili povezani, a u okviru nje izgrađen je i novi most preko Zapadne Morave dužine 361 metar.

Izgrađeno je 19 mostova, osam pločastih propusta i dva nadvožnjaka.

Takođe, na ovom delu auto-puta izgrađena je obaloutvrda (Objekat 11) ukupne dužine 716,7 m, kao i 7,05 km lokalnih puteva.

U okviru projekta izgradnje Moravskog koridora izvode se i radovi na hidrotehničkom uređenju reke Zapadna Morava u dužini oko 60 km, čime se auto-put štiti od velikih voda Zapadne Morave, ali se povećava i stepen zaštite od poplava okolnog područja, što ima značajan pozitivan efekat na stanovništvo i privredu ovog područja.

Koridori Srbije su u oktobru 2025. u rad pustili i denivelisanu raskrsnicu Koševi, koja se nalazi na prethodno otvorenoj deonici Kruševac (Koševi) - Vrnjačka Banja.

Ova denivelisana raskrsnica predstavlja vezu Moravskog koridora sa naseljima na desnoj obali Zapadne Morave, ali i vezu sa opštinama Aleksandrovac i Brus, a u nastavku i sa putem prema ski-centru Kopaonik, što je znatno skratilo vreme putovanja od početka ove ski-sezone.

Uporedo sa izgradnjom ove deonice, izvode se radovi na ostatku projekta, odnosno od Vrbe do Preljine, u dužini od oko 40 km.

