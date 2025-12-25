VUČIĆ JUČE OTVORIO NOVU DEONICU MORAVSKOG KORIDORA: Srbija može sve da uradi

PRE tačno godinu dana otvorena je prethodna, a juče je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u saobraćaj svečano pustio još jednu, novu deonicu Moravskog koridora, auto-puta Pojate-Preljina, i to u dužini od 14,3 kilometra, od petlje Vrnjačka Banja do petlje Vrba na samom ulasku u Kraljevo. Tako je i grad na Ibru konačno priključen na evropsku mrežu auto-puteva.

Foto: G.Šljivić

- Mnogo sam srećan kada vidim kako sve ovo izgleda i ovo je dokaz da Srbija može sve da uradi, da kada zajedno radimo, kada smo ujedinjeni, da za nas nema prepreke da postignemo najbolje i najveće rezultate na kugli zemaljskoj. Zahvalan sam svima koji su u ovom projektu učestvovali, a sada se već nazire kraj Moravskog koridora - rekao je ovom prilikom predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Od ukupno 112,3 kilometra ovog najmodernijeg, najšireg i prvog digitalnog auto-puta u Srbiji, u saobraćaj je do sada pušteno 72,1 i to od Pojata do Vrbe, dok bi preostalih 40,2 - od Preljine do Adrana u dužini od 26,4 kilometra i 13,8 od Adrana do Vrbe - ako sve protekne prema najavama, trebalo da bude otvoreno do septembra 2026. godine.

- Ovaj auto-put čudesno izgleda. Pogledajte kako je drenaža dobro urađena. Pogledajte pola metra sa svake strane prema elastičnim ogradama, više nego što je uobičajno na auto-putu, da čak i kada dođe do isklizavanja i do problema u preticanju uvek imate dovoljno prostora da ono najgore izbegnete. Do pre neku godinu nismo imali auto-put ni do Obrenovca, ni do Uba, ni do Čačka, Gornjeg Milanovca i Požege. Sve to sada imamo.

Foto: G.Šljivić

Imaćemo auto-put od Kraljeva preko Vrnjačke Banje, Trstenika, do Kruševca, Ćićevca, Pojata. Spojićemo lako Leskovac, Vranje, Pirot, našu Toplicu, Prokuplje, sa našim Pomoravljem. To će značiti i mnogo više investitora, mnogo više posla, ali i mogućnost za veću pokretljivost našeg stanovništva unutar granica naše zemlje - dodao je Vučić.

Osim predsednika i državnog vrha Srbije, otvaranju nove deonice modernog auto-puta E-761, prisustvovali su i ambasadori Turske i Velike Britanije, otpravnik poslova Ambasade SAD, delegacije lokalnih samouprava koje gravitiraju ka Moravskom koridoru, predstavnici konzorcijuma "Behtel Enka", brojni gosti, kao i građani kraljevačkog i vrnjačkog kraja.

- Hoću da zahvalim i Amerikancima, i Turcima, i Englezima na velikoj podršci na ovom projektu. Ostaje nam da nastavimo da radimo auto-put od Požege ka Arilju, Ivanjici, Dugoj Poljani i Boljaru. Ostaje nam da radimo i ka Uzićima, Gorjanima, Sevojnu, Užicu, prema Kadinjači, Bajinoj Bašti, odnosno u drugom smeru, ka Beloj zemlji i kasnije ka Kotromanu. U ovom kraju postaje nam da radimo 93 kilometra brze saobraćajnice od Adrana ka Novom Pazaru, preko Mataruške Banje, Bogutovca, Ušća, Baljevca i Raške, zatim i krak prema Jarinju, To će značiti mnogo manje nesreća, mnogo više sigurnosti i bezbednosti za naše ljude - rekao je Vučić.

Besplatna putarina do 14. januara SAOBRAĆAJ na novoj deonici Moravskog koridora za građane će biti pušten u četvrtak, tačno u 8 sati, a kako je najavio predsednik Vučić, putarina se na ovom delu auto-puta neće naplaćivati do 14. januara naredne godine.

Predsednik je naglasio da će na taj način za ljude u Raški i za ljude sa severa Kosova i Metohije, Beograd biti mnogo bliži.

- Mi smo spremni da u celini platimo izgradnju od Jarinja do Kosovske Mitrovice, dakle 45 kilometara brze saobraćajnice. Nadam se da ćemo moći to da gradimo, da se dogovorimo sa nekim u Prištini. Nadam se da će nam i po tom pitanju pomoći Amerikanci, Englezi i Turci, koji su sa njima u odličnim odnosima. To bi bio najbolji doprinos razvoju saradnje ljudi u čitavom regionu - istakao je predsednik Srbije.

ŠEF DRŽAVE O REŠENjU ZA SANKCIONISANU "NAFTNU INDUSTRIJU SRBIJE" Duži rok za pregovore, ne za rad

Američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAK produžila je NIS rok za pregovore do 24. marta. Predsednik Vučić izjavio je juče da još nije video rešenje za NIS o kojem jedan ruski portal piše (navodeći MOL), a koje bi zadovoljilo i Moskvu i Beograd. On je istakao da problem Srbije neće rešiti to što će ruskoj strani biti produžen rok za pregovore, kao i da se ova situacija mora brzo rešavati jer našoj zemlji "pešačani sat curi".

Kako je rekao Vučić, postoje razgovori koji nagoveštavaju da je moguće da se nešto reši, ali da se još nije dogodilo nešto zbog čega bismo bili radosni:

- Ovo što je produžen rok za njihove pregovore to je jedna stvar, ali mi imamo problem, jer ne možemo da uvozimo potrebne količine dizela na dnevnom nivou, to je nemoguće za nas. Mi to pokrivamo sve iz tekućih rezervi, zbog čega nisam srećan. Imamo velike probleme, čudesno je da smo 76 dana izdržali bez da je kap nafte stigla kroz cevovod. Vučić je naglasio da će Srbija izdržati još i to iz razloga što je bila spremna: - To je zato što smo se ponašali kao pravi domaćini, ali ti rokovi za sklapanje ugovora, nama ne znače. Šta ćemo mi da radimo do 24. marta, da se ubijemo četiri puta do tada? Prosto, to moramo da rešimo ili brzo ili da rešimo na neki drugi način. Ja se nadam da će Rusija zajedno sa bilo kim, s kim god oni hoće, uspeti da pronađe najbolje rešenje i da to rešenje bude uskoro.

On je ovom prilikom dodao i da je ponosan na sve ljude iz Rasinskog, Raškog i Moravičkog okruga, na sve one koje povezuje Moravski koridor, naglašavajući da izgradnjom auto-puteva, regionalne i lokalne saobraćajnice ne smeju biti zapostavljene.

- Ovo su nam žile kucavice, ovo su glavne arterije jednog organizma kada gradite auto-puteve. Ali, lokalni i regionalni putevi su oni krvni sudovi koji život znače svakom čoveku i želim da uložimo milijardu, milijardu i po, čak i dve milijarde evra u izgradnju lokalnih i regionalnih puteva - poručio je Vučić. - Za tako nešto potrebni su nam engleski, američki i turski partneri i mi smo spremni da, kada završimo ove naše energetske muke, a nadam se da ćemo to biti u narednih mesec dana, započnemo razgovore i pregovore o ovim stvarima koje predstavljaju san za mnoge ljude u Srbiji.

