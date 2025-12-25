Peciva i pite

POSNI HELJDINI UŠTIPCI: Zdravi, ukusni i jednostavni za pripremu!

Milena Tomasevic

25. 12. 2025. u 07:00

POSNI heljdini uštipci su odličan primer kako tradicionalni recepti mogu dobiti savremeniju i zdraviju notu. Zahvaljujući većem udelu heljdinog brašna, ovi uštipci imaju pun, prirodan ukus i prijatnu teksturu. Idealni su za vreme posta, ali i kao lagani obrok ili doručak tokom cele godine.

ПОСНИ ХЕЉДИНИ УШТИПЦИ: Здрави, укусни и једноставни за припрему!

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 400 gr brašna (kombinacija glatkog brašna tip 00 i heljdinog, u razmeri 40:60 – sa većim udelom heljde)
  • 2 kašike kukuruznog brašna
  • 1,5 čaše tople vode
  • 1 kašika startera (može i suvi kvasac)
  • so i šećer po ukusu
  • 2 kašike ulja

Priprema:

U većoj posudi pomešati glatko, heljdino i kukuruzno brašno, dodati so i prstohvat šećera. U toploj vodi razmutiti starter (ili suvi kvasac), pa postepeno dodavati u brašno. Dodati ulje i zamesiti mekano, glatko testo.

Testo pokriti krpom i ostaviti da odmara oko 30 minuta. Nakon toga ga razvući na pobrašnjenoj radnoj površini i iseći uštipke po želji. Ostaviti ih da narastaju još najmanje 30 minuta, a po potrebi i duže, jer testo sa većim udelom heljde sporije raste.

Uštipke pržiti u dobro zagrejanom ulju, na umerenoj temperaturi, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju sa obe strane. Vaditi ih na papirni ubrus da se upije višak masnoće.

Služiti tople, uz slatke ili slane priloge po želji.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIN NOVA SVETSKA FILMSKA ZVEZDA: Boban Marjanović u srednjovekovnom spektaklu - i svi ga se plaše (FOTO)

SRBIN NOVA SVETSKA FILMSKA ZVEZDA: Boban Marjanović u srednjovekovnom spektaklu - i svi ga se plaše (FOTO)