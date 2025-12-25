POSNI HELJDINI UŠTIPCI: Zdravi, ukusni i jednostavni za pripremu!

POSNI heljdini uštipci su odličan primer kako tradicionalni recepti mogu dobiti savremeniju i zdraviju notu. Zahvaljujući većem udelu heljdinog brašna, ovi uštipci imaju pun, prirodan ukus i prijatnu teksturu. Idealni su za vreme posta, ali i kao lagani obrok ili doručak tokom cele godine.

Sastojci:

400 gr brašna (kombinacija glatkog brašna tip 00 i heljdinog, u razmeri 40:60 – sa većim udelom heljde)

2 kašike kukuruznog brašna

1,5 čaše tople vode

1 kašika startera (može i suvi kvasac)

so i šećer po ukusu

2 kašike ulja

Priprema:

U većoj posudi pomešati glatko, heljdino i kukuruzno brašno, dodati so i prstohvat šećera. U toploj vodi razmutiti starter (ili suvi kvasac), pa postepeno dodavati u brašno. Dodati ulje i zamesiti mekano, glatko testo.

Testo pokriti krpom i ostaviti da odmara oko 30 minuta. Nakon toga ga razvući na pobrašnjenoj radnoj površini i iseći uštipke po želji. Ostaviti ih da narastaju još najmanje 30 minuta, a po potrebi i duže, jer testo sa većim udelom heljde sporije raste.

Uštipke pržiti u dobro zagrejanom ulju, na umerenoj temperaturi, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju sa obe strane. Vaditi ih na papirni ubrus da se upije višak masnoće.

Služiti tople, uz slatke ili slane priloge po želji.

Prijatno!