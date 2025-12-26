Politika

Vujić zahteva hitno stavljanje van snage nezakonitih rešenja predsednika VST

Novosti online

26. 12. 2025. u 18:28

MINISTAR pravde Nenad Vujić smatra da postupanje predsednika Visokog saveta tužilaštva (VST) Branka Stamenkovića predstavlja otvoreno kršenje Zakona i Poslovnika o radu VST i nedopustiv čin licne samovolje, budući da je doneo rešenja o odbijanju prigovora izjavljenih na postupak izbora članova Saveta iz reda javnih tužilaca i to u situaciji u kojoj nije postojao ni propisani broj od 8 glasova članova Saveta za usvajanje dnevnog reda.

Вујић захтева хитно стављање ван снаге незаконитих решења председника ВСТ

Foto: Zoran Nikolić/Ministarstvo pravde

"Predmetna rešenja su doneta o pitanju koje nije bilo ni na dnevnom redu, zbog čega njegove odluke nisu zakonite. Osim što takva "rešenja“ nemaju legalitet, ona nemaju ni pravni legitimitet i predstavljaju grubo zanemarivanje obavezujućih procedura, čime se direktno ugrožava zakonitost rada organa i narušava poverenje javnosti u pravosudni sistem. Ovde nije reč o tumačenju prava, već o njihovom očiglednom i svesnom grubom kršenju.

Kao član VST po funkciji, smatram ovakvo postupanje apsolutno neprihvatljivim. Niko, bez obzira na funkciju koju obavlja, nema pravo da donosi odluke mimo propisanih procedura i da time faktički suspenduje Zakon i Poslovnik. To nije greška u radu — to je zloupotreba ovlašćenja.

Zahtevam da se predmetna rešenja bez odlaganja stave van snage.

Pravosudni sistem ne može i ne sme funkcionisati na osnovu lične volje pojedinaca. Vladavina prava podrazumeva striktno poštovanje zakona, a svako ko to dovodi u pitanje mora snositi odgovornost - naveo je ministar pravde.

