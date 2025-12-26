Košarka

AMERI ZATEČENI! Nikola Jokić im začepio usta za sva vremena

26. 12. 2025. u 10:55

Nestvaran meč odigrao je Nikola Jokić i u pobedi Denver Nagetsa protiv Minesota Timbervulvsa (142:138, posle produžetka), imao je učinak od 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija.

Foto: Printskrin

Prava drama viđena je u Koloradu, a u njoj su se bolje snašli košarkaši Denvera i uspeli su da upišu veliku pobedu.

Još jednu pobedu ostvario je Jokić, ali pred početak meča protiv Minesote. O čemu se zapravo radi?

Nikola je na susret Denver - Minesota došao u džemperu ispod kog je bila majica na kojoj je ispisana skrivena poruka za jednu poznatu američku firmu.

Svima je dobro poznata priča da je u trenutku kada je Jokić draftovan, umesto njegove fotografije išla reklama za burito koji pravi jedan američki lanac brze hrane.

Sada se taj proizvod ponovo našao u prodaji i kompanija je krenula u reklamnu kampanju u kojoj se izvinjava srpskom centru zbog svega što se desilo na pomenutom NBA draftu.

Ipak, Jokić je imao spreman odgovor i na majici koju je nosio ispisano mu je bilo:

- I dalje neću da ga probam!

I posle meča novinare je zanimalo da im Jokić objasni celu situaciju sa majicom, ali Nikola je začepio usta svima u svom stilu. 

- To je mala svađa koju sam imao sa Tako Belom - kazao je srpski centar i uz osmeh napustio salu za novinare "Bol Arene". 

Jokića su novinari takođe pitali i za tripl-dabl, od 56 poena, 16 skokova i 15 uspešnih dodavanja. 

- Odigrao sam dobru utakmicu, naravno. Ne znam šta bih još rekao - rekao je Jokić, a onda su novinari pokušali da dobiju dodatni komentar. 

- Samo dobro. 

- Da, veoma dobra utakmica - "zatvorio" je Jokić i ovu temu. 

