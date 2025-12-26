AMERI ZATEČENI! Nikola Jokić im začepio usta za sva vremena

Nestvaran meč odigrao je Nikola Jokić i u pobedi Denver Nagetsa protiv Minesota Timbervulvsa (142:138, posle produžetka), imao je učinak od 56 poena, 16 skokova i 15 asistencija.

Foto: Printskrin

Prava drama viđena je u Koloradu, a u njoj su se bolje snašli košarkaši Denvera i uspeli su da upišu veliku pobedu.

Još jednu pobedu ostvario je Jokić, ali pred početak meča protiv Minesote. O čemu se zapravo radi?

Nikola je na susret Denver - Minesota došao u džemperu ispod kog je bila majica na kojoj je ispisana skrivena poruka za jednu poznatu američku firmu.

Svima je dobro poznata priča da je u trenutku kada je Jokić draftovan, umesto njegove fotografije išla reklama za burito koji pravi jedan američki lanac brze hrane.

Sada se taj proizvod ponovo našao u prodaji i kompanija je krenula u reklamnu kampanju u kojoj se izvinjava srpskom centru zbog svega što se desilo na pomenutom NBA draftu.

Ipak, Jokić je imao spreman odgovor i na majici koju je nosio ispisano mu je bilo:

- I dalje neću da ga probam!

I posle meča novinare je zanimalo da im Jokić objasni celu situaciju sa majicom, ali Nikola je začepio usta svima u svom stilu.

- To je mala svađa koju sam imao sa Tako Belom - kazao je srpski centar i uz osmeh napustio salu za novinare "Bol Arene".

Nikola Jokic: "It's a little beef that I have with @tacobell." 😂 pic.twitter.com/1OJDuveFqs — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) December 26, 2025

Jokića su novinari takođe pitali i za tripl-dabl, od 56 poena, 16 skokova i 15 uspešnih dodavanja.

- Odigrao sam dobru utakmicu, naravno. Ne znam šta bih još rekao - rekao je Jokić, a onda su novinari pokušali da dobiju dodatni komentar.

- Samo dobro.

- Da, veoma dobra utakmica - "zatvorio" je Jokić i ovu temu.

Nikola Jokic asked about his 56 points, 16 rebound, 15 assists triple-double 🎙️



"I had a good game, of course. I don't know what I'm going to look back and say." pic.twitter.com/QHOGpoNyHS — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) December 26, 2025