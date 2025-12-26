POZNATI DATUMI KADA PENZIONERI DOBIJAJU VEĆE PENZIJE: Na decembarskim čekovima iznos 12,2 odsto veći nego dosad
ISPLATA decembarskih penzija počinje 5. januara, čekovi veći za 12,2 odsto.
Isplata decembarskih penzija počeće 5. januara kada će, prema kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), primanja dobiti penzioneri iz svih kategorija koji su se opredelili da penzije primaju na kućnim adresama ili da ih podižu na poštanskim šalterima.
Za penzionere koji primanja dobijaju preko tekućih računa, isplata će početi 6. januara. Sa isplatom decembarskih penzija najstarijima stiže i povišica od 12,2 odsto, pa će prosečna penzija za decembar biti za oko 6.180 dinara veća od novembarske i iznosiće oko 56.838 dinara.
