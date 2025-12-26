TRESE SE MARAKANA! Crvena zvezda vraća igrača koga su delije obožavale

Za sada je sve na nivou medijskih nagađanja, ali "dim " jasno ukazuje na to da su kontakti ponovo uspostavljeni

Crvena zvezda, prema navodima medija iz Austrije, navodno razmatra mogućnost povratka svog bivšeg kapitena – Aleksandra Dragovića.

Dragović je tokom leta 2024. godine, po isteku ugovora, napustio Beograd i prešao u bečku Austriju, gde je pružao vrlo zapažene partije.

Ipak, u poslednje vreme njegov učinak nije na istom nivou, zbog čega informacija o interesovanju Zvezde deluje iznenađujuće.

U pitanju je igrač koji je već duboko u četvrtoj deceniji života, pa se postavlja pitanje da li bi takav potez imao sportsku logiku.

Kao dodatni motiv za Dragovićev povratak pominje se i potencijalna saradnja sa njegovim bliskim prijateljem Marko Arnautović, što je više romantična nego realna projekcija.

