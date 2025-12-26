Fudbal

TRESE SE MARAKANA! Crvena zvezda vraća igrača koga su delije obožavale

Новости онлине

26. 12. 2025. u 07:57

Za sada je sve na nivou medijskih nagađanja, ali "dim " jasno ukazuje na to da su kontakti ponovo uspostavljeni

ТРЕСЕ СЕ МАРАКАНА! Црвена звезда враћа играча кога су делије обожавале

FOTO: FK Crvena zvezda

Crvena zvezda, prema navodima medija iz Austrije, navodno razmatra mogućnost povratka svog bivšeg kapitena – Aleksandra Dragovića. 

Dragović je tokom leta 2024. godine, po isteku ugovora, napustio Beograd i prešao u bečku Austriju, gde je pružao vrlo zapažene partije.

Ipak, u poslednje vreme njegov učinak nije na istom nivou, zbog čega informacija o interesovanju Zvezde deluje iznenađujuće.

FOTO: M. Vukadinović

 

U pitanju je igrač koji je već duboko u četvrtoj deceniji života, pa se postavlja pitanje da li bi takav potez imao sportsku logiku.

Kao dodatni motiv za Dragovićev povratak pominje se i potencijalna saradnja sa njegovim bliskim prijateljem Marko Arnautović, što je više romantična nego realna projekcija.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE! Vladimir Putin izdao naređenje
Ostali sportovi

0 7

"RUSKA ZASTAVA TAMO MORA DA BUDE!" Vladimir Putin izdao naređenje

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je prošla kroz mnoge međunarodne sankcije, od kojih je veći deo njih i dalje na snazi. Jedna zajednička stvar za one koje se tiču sporta je - zabrana isticanja ruske zastave. A to ruski predsednik Vladimir Putin ne gleda blagonaklono.

24. 12. 2025. u 19:50

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MAĐARSKA I SRBIJA DOBIJAJU IZLAZ NA MORE: Šešelj objasnio gde će biti uspostavljena nova gvozdena zavesa

MAĐARSKA I SRBIJA DOBIJAJU IZLAZ NA MORE: Šešelj objasnio gde će biti uspostavljena nova gvozdena zavesa