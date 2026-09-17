Trinkijeri iznenađen pred meč protiv Partizana: "Da mi je neko rekao..."!

Utakmica se igra u petak od 16.30 časova.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Partizana učestvuju na prestižnom turniru "Pavlis Janakopulos" u Atini, gde će pored crno-belih trku za trofej voditi domaći Panatinaikos, PAOK iz Soluna i osvajač Evrokupa, francuski Burž.

Posebnu pažnju privlači to što će četa Đoana Penjaroje imati naspram sebe dvojicu bivših trenera, Željka Obradovića (PAO) i Andree Trinkijerija, koji sedi na klupi Solunjana.

Upravo je Italijan govorio na konferenciji za medije o novom susretu protiv kluba iz Humske, u kome je svojevremeno uspešno radio.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

- Da mi je neko rekao pre šest meseci rekao da ćemo biti deo ovakvog turnira, mislili bi svi da smo se pogubili. Međutim, ovo je znak da idemo u pravom smeru kao klub. Velika je stvar biti deo ovakvog turnira. Veoma sam počastvovan - rekao je Trinkijeri.

Iskusni stučnjak je na kraju dodao:

- Verujem da će tim da napreduje, veoma je talentovan tim, imaju talentovane bekove, iskusne centre, na papiru to izgleda fantastično, ali na kraju krajeva za sve nas je jedini pokazatelj teren - podvukao je Andrea Trinkijeri.

Utakmica Partizan - PAOK igra se u petak od 16.30 časova. U drugom polufinalu sastaju se Panatinaikos - Burž.

Subota je rezervisana za meč za treće mesto i finale. Podsetimo, Beograđani sezonu u Evroligi otvaraju 25. decembra, kada u Arenu dolazi italijanska Olimpija iz Milana.

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