OVI GRAĐANI IMAJU PRAVO NA NOVAC: Za isplatu od 70 evra mesečno prijave do 30. septembra

KONKURS za učeničke stipendije i kredite za školsku 2026/27. godinu ulazi u završnicu, a srednjoškolci imaju još manje od 15 dana da podnesu prijavu. Rok za prijavljivanje ističe 30. septembra 2026. godine, a učenici koji ostvare pravo na stipendiju ili kredit mogu tokom školske godine da dobiju ukupno 81.000 dinara.

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Mesečni iznos je 8.100 dinara, a isplata se vrši u deset mesečnih rata. Konkurs Ministarstva prosvete otvoren je od 1. do 30. septembra, a dokumentacija koja bude dostavljena nakon isteka roka neće biti razmatrana.

Prijava se popunjava elektronski preko Portala za učeničke i studentske kredite i stipendije, dok se potrebna dokumentacija dostavlja i u papirnoj formi školi koju učenik pohađa.

Ko može da dobije učeničku stipendiju

Pravo da konkurišu za učeničku stipendiju imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, pod uslovom da:

su prvi put upisali određeni razred u školskoj 2026/27. godini,

školovanje im se finansira iz budžeta Republike Srbije,

imaju državljanstvo Srbije,

postižu odličan uspeh u učenju i vladanju,

njihov roditelj ili staratelj ima prebivalište u Srbiji.

Učenici prvog razreda srednje škole moraju da imaju odličan opšti uspeh, odnosno prosek od 4,50 do 5,00, u svim razredima od petog do osmog razreda osnovne škole.

Za učenike od drugog do četvrtog razreda srednje škole potrebno je da su u svim prethodno završenim razredima srednje škole ostvarili opšti uspeh od 4,50 do 5,00.

Ispunjavanje osnovnih uslova ne znači automatski da će učenik dobiti stipendiju. Kandidati se rangiraju, a broj dodeljenih stipendija zavisi i od raspoloživih sredstava u državnom budžetu.

Šta se boduje za stipendiju

Redosled kandidata utvrđuje se na osnovu više kriterijuma:

uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju,

razreda srednje škole koji učenik pohađa,

socijalno-ekonomskog statusa porodice,

pripadnosti osetljivoj društvenoj grupi.

Za učenike prvog razreda boduje se opšti uspeh ostvaren od petog do osmog razreda osnovne škole, dok se kod učenika viših razreda srednje škole posmatra uspeh iz prethodno završenih razreda.

Kada je reč o socijalno-ekonomskom statusu, računa se prosečan mesečni prihod po članu porodice u periodu od januara do juna 2026. godine.

Blaži uslovi za učenike iz osetljivih grupa

Za učenike koji pripadaju osetljivim društvenim grupama predviđeno je posebno rangiranje uz primenu blažih kriterijuma.

Među kategorijama koje imaju pravo na ovakav način rangiranja nalaze se:

učenici bez roditeljskog staranja,

učenici iz porodica sa jednim roditeljem,

pripadnici romske nacionalne manjine,

učenici sa invaliditetom,

učenici sa hroničnim bolestima,

izbegli i raseljeni učenici,

povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani učenici,

učenici čiji su roditelji nestali ili kidnapovani na Kosovu i Metohiji ili na teritoriji republika bivše SFRJ.

Za većinu učenika iz ovih kategorija potreban je najmanje vrlo dobar uspeh, odnosno prosek od 3,50. Uz osnovnu prijavu potrebno je dostaviti i dokumentaciju kojom se dokazuje pripadnost odgovarajućoj grupi.

Koja dokumentacija je potrebna

Učenik prilikom prijavljivanja za stipendiju podnosi:

prijavu, odnosno Obrazac broj 1, koji se popunjava na Portalu,

uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice za period januar-jun 2026. godine,

štampane podatke sa elektronske lične karte ili fotokopiju važeće lične karte roditelja ili staratelja,

dodatne dokaze ukoliko se prijavljuje kao pripadnik osetljive društvene grupe.

Prijavu popunjenu na Portalu škola štampa i overava u dva primerka. Jedan primerak vraća učeniku, dok drugi zadržava.

Svi obrasci podnose se elektronski preko Portala, ali i u papirnoj formi u školi. Potvrde kojima se dokazuje pripadnost osetljivoj grupi ne mogu biti starije od 90 dana.

Ko može da dobije učenički kredit

Učenički kredit namenjen je učenicima trogodišnjih srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Da bi konkurisao, učenik mora da prvi put pohađa određeni razred, da nije ponavljao nijedan razred i da se školuje za obrazovni profil označen kao deficitaran.

Pored toga, mora da ima državljanstvo Srbije, da se školuje iz budžeta, da ima zaključen ugovor o budućem zaposlenju sa privrednim subjektom i da njegov roditelj ili staratelj ima prebivalište u Srbiji.

Važna razlika je u tome što se učenička stipendija dodeljuje bez obaveze vraćanja, dok se učenički kredit vraća ukoliko korisnik ne ispuni uslove propisane konkursom i ugovorom.

Kako se isplaćuje 81.000 dinara

Mesečni iznos učeničke stipendije i kredita iznosi 8.100 dinara. Novac se isplaćuje u deset mesečnih rata preko tekućeg računa otvorenog u Banci Poštanska štedionica.

To znači da učenik koji ostvari pravo na svih deset rata tokom školske godine može da primi ukupno 81.000 dinara.

Ukoliko učenik istovremeno ostvari pravo na drugo davanje iz budžeta Republike Srbije, AP Vojvodine ili lokalne samouprave i odluči da prima to davanje, dužan je da o tome obavesti Ministarstvo prosvete i odustane od učeničke stipendije.

Rok za prijavu ističe 30. septembra 2026. godine, a dokumentacija dostavljena nakon isteka roka neće biti razmatrana.

(Alo)