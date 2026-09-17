STIŽE "LIČNA KARTA VAŠE NEPOKRETNOSTI": Od danas besplatno i bez zakazivanja u katastru saznajte šta sve imate upisano na svoje ime

REPUBLIČKI geodetski zavod (RGZ) saopštio je da građani Srbije od danas mogu besplatno i bez zakazivanja na svim šalterima te ustanove da dobiju dokument "Lična karta vaše nepokretnosti".

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Dokument sadrži podatke o nepokretnostima građana i predstavlja prvi rezultat novog načina komunikacije sa građanima "Direktno direktoru", koji je pokrenuo v. d. direktora RGZ-a Dalibor Babić.

"Lična karta vaše nepokretnosti" omogućava uvid u informacije o njihovim nepokretnostima, uključujući podatke o parceli, objektu ili posebnom delu objekta, upisanim pravima, kao i evidentiranim teretima i napomenama.

Kako je navedeno, potreba građana za jednostavnim dokumentom u kojem su na jednom mestu jasno navedeni podaci o nepokretnostima koje poseduju izdvojila se kao jedna od najčešće isticanih tema u obraćanjima direktoru RGZ-a.

Iz RGZ-a navode da je cilj da građani na jednostavan način mogu da provere šta poseduju i koja su prava na njihovim nepokretnostima upisana u katastar.

"Pravo na imovinu počinje Vašim pravom da znate. Vaše je. Zbog toga je važno da bude jasno i na papiru", navodi se u saopštenju.

RGZ ističe da kroz svoj rad i projekat "Svoj na svome" preduzima aktivnosti usmerene na unapređenje sigurnosti prava svojine.

(Tanjug)