KEBA ZA SVE GENERACIJE: Dragan Kojić oduševio najmlađu publiku, koja je odmah pohrlila da se slika i snima sa njim (FOTO)
FOLK zvezda Dragan Kojić Keba sinoć je zazvao veliko oduševljenje najmlađe publike.
Čim se folk zvezda pojavila, mladi su pohrlili da se fotografišu i snimaju sa njim, a telefoni su gotovo istog trenutka bili upereni ka Kebi.
TikTok snimci, fotografije i osmesi najbolje su pokazali da je Dragan omiljen i među generacijama koje su stasavale uz potpuno drugačiji muzički zvuk. Njegova harizma, neposrednost i hitovi očigledno ne poznaju granice kada je reč o godinama.
- Meni je najveća radost kada vidim mlade ljude koji znaju moje pesme i žele da se fotografišu sa mnom. To je potvrda da muzika nema granice i da se ljubav prema pesmi prenosi sa generacije na generaciju - rekao je folk as za "Novosti".
A sudeći po reakcijama najmlađih na žurki "Blica", Keba i te kako ima svoju publiku i među novim generacijama.
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