Raspisan novi izbor za najinspirativniju ženu u inženjerstvu Srbija ponovo bira „Inženjerku godine“

PRIVREDNA komora Srbije, kompanija Simens Srbija i udruženje „Inženjerka godine“ raspisali su izbor za inženjerku 2024. godine u Srbiji kako bi inspirisali i motivisali mlade žene u Srbiji, posebno učenice srednjih škola, da se odluče za studije i kasniju karijeru u inženjerskoj struci.

Foto: Promo

Prijava je otvorena od danas do 7. aprila, a kandidatkinje se mogu same prijaviti ili, uz njihovu saglasnost, to može učiniti poslovna organizacija u kojoj su zaposlene.

„Inženjerka godine“ predstavlja inicijativu koja je prošle godine prvi put realizovana u Srbiji sa ciljem da se široj javnosti predstave inženjerke iz različitih kompanija i institucija, one koje bi svojom ličnošću i radom mogle da budu primer i inspiracija mladim ženama koje se nalaze pred izborom budućeg zanimanja.

Prema rečima Mihaila Vesovića, direktora Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju u Privrednoj komori Srbije, razvoj privrede i tehnologije uslovljeni su raspoloživošću kadrova. „Srbija je jedan od boljih primera u regionu kad je reč o rodnoj jednakosti, imamo oko 40 odsto žena u inženjerstvu, a u nekim oblastima, kao što je gejming, mi smo i iznad evropskog proseka. Međutim, to nije dovoljno i pravi je trenutak da na ovu temu pričamo sada kad se bliži upisni rok na fakultete“, rekao je Vesović.

Ivana Vukašinović, pomoćnica ministarke nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, navela je da u ovom trenutku imamo preko 50 odsto studentkinja na STEM fakultetima, 50 odsto zaposlenih žena na fakultetima i preko 60 odsto na naučnim institutima. „Ipak, i pored ohrabrujućih brojki, mi treba da nastavimo da se borimo protiv nepravedne percepcije i stereotipa o ženama u inženjerskim naukama. Iako svedočimo napretku, žene se i dalje suočavaju s brojnim izazovima. Zato put do rodne ravnopravnosti zahteva napore i pojedinaca i organizacija“, istakla je pomoćnica ministarke, na konferenciji za novinare.

Kako je naglasila Medeja Lončar, generalna direktorka Simensa za Sloveniju, Hrvatsku i Srbiju, inženjerstvo i inovacije su neophodni za budući razvoj čovečanstva, a stvaranje „tehnologija sa svrhom“ treba da budu motiv za izbor inženjerske profesije. „Već 20 godina radim u kompaniji koja svakog dana u proseku beleži 24 pronalaska. Prošle godine u Siemensu od 12 top inovatora čak pet su bile žene, dok se inovacije ove godine fokusiraju na veštačku inteligenciju i održivi razvoj. Poslodavci danas ohrabruju raznolike timove jer su istraživanja pokazala da su timovi u kojima su muškarci i žene jednako prisutni, uspešniji i inovativniji, a i profitabilniji“, rekla je Lončar.

Svoje utiske o pomenutoj inicijativi prenela je i Ana Petrović, koja je izabrana za Inženjerku godine u 2023. Prema njenim rečima, ovaj projekat nije takmičenje u inženjerskim dostignućima, već mu je cilj da pokaže devojčicama u srednjim školama koliko je inženjerstvo sveobuhvatno i u kojim oblastima mogu razvijati svoje karijere. „Ovo je bilo veoma lepo iskustvo za mene i pozivam koleginice inženjerke da se prijave na novi konkurs i svojim primerom inspirišu nove generacije devojčica za inženjerstvo”, poručila je Petrović.

- S obzirom da je inicijativa namenjena primarno mladima, želim da istaknem da je naš izbor „parada inženjerstva” u kojoj ćemo prikazati šta sve rade inženjerke i koliko su važne za našu budućnost i razvoj. Stoga, u našem fokusu je potencijal izabranih inženjerki da budu primer i inspiracija mladim ženama prilikom odabira budućeg zanimanja. Nakon analiziranja pristiglih prijava, biće odabrano 10 finalistkinja. O tome ko će među njima ove godine poneti titulu 'Inženjerka godine' odlučivaće četiri žirija, a proglašenje očekujemo u junu ove godine - istakao je Rade Krajnović, predsednik udruženja „Inženjerka godine“.

Prijava za „Inženjerku godine“ vrši se onlajn putem obrasca na www.inzenjerka-godine.rs/sr/prijava/, a više informacija o konkursu i inicijativi dostupno je na pomenutom veb-sajtu.