U UTORAK NOVA PRESUDA HAŠIMU TAČIJU: Tužilaštvo traži još 6 godina zatvora zbog ometanja pravde
PRESUDA vođi bivše OVK Hašimu Tačiju i ostalima u postupku zbog ometanja pravde koji se vodi pred Specijalizovanim većima Kosova u Hagu biće izrečena u utorak, 17. novembra u 10 časova.
U ovom sudskom postupku, kako je saopšteno iz Specijalizovanih veća , osim Tačija, optuženi su i bivši šef Obaveštajne agencije Kosova (AKI) Baškim Smakaj, bivši predsednik opštine Mališevo Isni Kiljaj, Fadilj Fazljiju i bivši kosovski ministar pravde Hajredin Kuči.
Prema optužnici, Tači i ostali optuženi su za krivična dela povezana sa pokušajima nezakonitog uticanja na iskaze svedoka u sudskom postupku za ratne zločine.
U optužnici se navodi da je Tači, u periodu od 12. aprila do 2. novembra 2023. godine, Smakaju, Kiljaju, Fazljijuu i Kučiju dostavljao poverljive informacije u vezi sa svedocima Kancelarije specijalizovanog tužioca, kao i uputstva kako da utiču na njihove iskaze.
Tužilaštvo navodi i da je Tači koordinisao tri odvojene grupe sa ciljem uticanja na iskaze svedoka u suđenju za ratne zločine.
Protiv Tačija su podignute tri optužnice za pokušaj ometanja službenih lica u obavljanju službenih dužnosti, četiri za povredu tajnosti postupka i četiri za nepoštovanje suda. Protiv Smakaja, Kiljaja i Fazljijua podignute su po dve optužnice, dok su protiv Kučija podignute dve optužnice za nepoštovanje suda.
Tužilaštvo je zatražilo da Tači bude osuđen na šest godina zatvora, kao i da mu vreme provedeno u pritvoru ne bude uračunato u eventualnu kaznu.
Prvobitna optužnica podneta je 29. novembra 2024. godine, dok je izmenjena i potvrđena optužnica podneta 16. aprila 2025. godine. Suđenje je počelo 27. februara 2026. godine, a završne reči iznete su od 10. do 14. septembra 2026. godine.
Tokom suđenja, četvoro svedoka svedočilo je u sudnici, navodi se u saopštenju Specijalizovanih veća Kosova.
Četvorica vođa OVK osuđeni su 16. septembra pred Specijalizovanim većima prvostepeno za ratne zločine proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su na po 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, a Redžep Seljimi na 13 godina zatvora.
(Kurir)
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