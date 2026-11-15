Fudbal

Vraća se Piksi i to na dobro poznato mesto - Pregovori su u završnoj fazi

М. З.

15. 11. 2026. u 13:54

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Čuveni srpski fudbaler na dobrom je putu da dobije novi angažman.

Враћа се Пикси и то на добро познато место - Преговори су у завршној фази

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Više od godinu dana Dragan Stojković Piksi (61) nema posao, tačnije otkako je otišao sa klupe reprezentacije Srbije, nakon neuspeha u kvalifikacijama za Mundijal 2026. u SAD, Kanadi i Meksiku. Onaj bolni poraz od Albanije u Leskovcu mu je presudio, a posle 13 meseci odmora, sada bi mogao da se vrati trenerskom pozivu.

I to na mesto uspeha, gde je već radio neko vreme - u Kinu. Naime, tamošnji mediji prenose da je Šandong Tajšan ozbiljan u nameri da angažuje iskusnog stručnjaka. Navodno je kontakt već uspostavljen, pregovori su odmakli i idu u dobrom smeru.

Ukoliko nekadašnji kapiten našeg nacionalnog tima utanači uslove i pristane na saradnju, imaće priliku da se direktno nadmeće sa Vladanom Milojevićem (56), koji je sredinom avgusta seo na klupu Šangaj Šenhua. Takođe, preuzeo bi ekipu koja je četiri puta u istoriji bila šampion države, a pritom taj klub veoma ceni srpske stručake, jer su tamo nekada radili i Slobodan Santrač, Đorđe Koković, Ljubiša Tumbaković i Radomir Antić.

Podsetimo, Stojković je prvi angažman imao u japanskoj Nagoji (od 2008. do 2014.), gde je jedna od najvećih legendi kluba, s obzirom da je za sedam godina kao igrač ostavio dubok trag. U Kini je potom vodio Gvangžou R&F od avgusta 2015. do januara 2020, ali sve se raspalo zbog epidemije koronavirusa.

Inače, bivši kormilar "orlova" se u poslednje vreme često dovodio u vezu sa pojedinim reprezentacijama i klubovima, ali sve je ostalo na nivou glasina. Tako se spekulisalo da je kandidat za selektora Južne Koreje, pa Japana, ali i za mesto šefa stručnog štaba američkog Los Anđelesa.

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