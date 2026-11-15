Vraća se Piksi i to na dobro poznato mesto - Pregovori su u završnoj fazi
Čuveni srpski fudbaler na dobrom je putu da dobije novi angažman.
Više od godinu dana Dragan Stojković Piksi (61) nema posao, tačnije otkako je otišao sa klupe reprezentacije Srbije, nakon neuspeha u kvalifikacijama za Mundijal 2026. u SAD, Kanadi i Meksiku. Onaj bolni poraz od Albanije u Leskovcu mu je presudio, a posle 13 meseci odmora, sada bi mogao da se vrati trenerskom pozivu.
I to na mesto uspeha, gde je već radio neko vreme - u Kinu. Naime, tamošnji mediji prenose da je Šandong Tajšan ozbiljan u nameri da angažuje iskusnog stručnjaka. Navodno je kontakt već uspostavljen, pregovori su odmakli i idu u dobrom smeru.
Ukoliko nekadašnji kapiten našeg nacionalnog tima utanači uslove i pristane na saradnju, imaće priliku da se direktno nadmeće sa Vladanom Milojevićem (56), koji je sredinom avgusta seo na klupu Šangaj Šenhua. Takođe, preuzeo bi ekipu koja je četiri puta u istoriji bila šampion države, a pritom taj klub veoma ceni srpske stručake, jer su tamo nekada radili i Slobodan Santrač, Đorđe Koković, Ljubiša Tumbaković i Radomir Antić.
Podsetimo, Stojković je prvi angažman imao u japanskoj Nagoji (od 2008. do 2014.), gde je jedna od najvećih legendi kluba, s obzirom da je za sedam godina kao igrač ostavio dubok trag. U Kini je potom vodio Gvangžou R&F od avgusta 2015. do januara 2020, ali sve se raspalo zbog epidemije koronavirusa.
Inače, bivši kormilar "orlova" se u poslednje vreme često dovodio u vezu sa pojedinim reprezentacijama i klubovima, ali sve je ostalo na nivou glasina. Tako se spekulisalo da je kandidat za selektora Južne Koreje, pa Japana, ali i za mesto šefa stručnog štaba američkog Los Anđelesa.
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