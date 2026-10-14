MOSKVA I VAŠINGTON SPREMAJU NOVE EKONOMSKE DOGOVORE: Dmitrijev otkrio šta sledi posle sporazuma o dizelu

SPECIJALNI predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izjavio je danas da će ekonomska saradnja između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država da bude nastavljena, uključujući i druge mogućnosti osim sporazuma o dizel gorivu.

Foto: Tanjug/AP/Maxim Shemetov

- Vidimo da ćemo nastaviti ekonomsku saradnju, kao što nam je predsednik Rusije Vladimir Putin naložio. Ovo nije samo sporazum o dizelu, već i mnoge druge mogućnosti za ekonomsku i investicionu saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje su korisne za Rusiju, SAD i globalna tržišta - rekao je Dmitrijev novinarima, preneo je Interfaks.

Prema njegovim rečima, primeri takve saradnje pokazuju da američke sankcije prvenstveno štete samim Sjedinjenim Američkim Državama.

On je naveo da sve više zvaničnika američke administracije razume da bi "Grejemov zakon", koji predviđa sankcije protiv Rusije, najviše naštetio SAD.

- Nastavićemo da sarađujemo sa Sjedinjenim Američkim Državama na ekonomskim i investicionim projektima i da im, koristeći konkretne primere, objašnjavamo da američke sankcije prvenstveno štete američkom narodu - rekao je Dmitrijev.

On je dodao da je ukidanje sankcija na rusko dizel gorivo imalo pozitivan uticaj i na američku ekonomiju i da su cene dizela u Njujorku pale za pet odsto nakon objavljivanja dogovora o saradnji Rusije i SAD.

(Tanjug)