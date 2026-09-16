BRZA ZARADA, SIGURNA PRODAJA I PLASMAN NA INOSTRANO TRŽIŠTE: Ovo je biljka koja donosi i do 5.000 evra po hektaru

U TRENUTKU kada poljoprivreda sve više postaje ozbiljan biznis, proizvođači traže kulture koje mogu da donesu brzu zaradu, sigurnu prodaju i mogućnost plasmana na inostrano tržište.

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Jedna od takvih biljaka je nana, koja je tražena širom Evrope, ali i van evropskog tržišta. Dodatna prednost je što je njena proizvodnja pogodna kako za mala porodična gazdinstva, tako i za velika komercijalna imanja, uz relativno niska početna ulaganja i visok prinos.

Oni koji razmišljaju o razvoju ovog posla mogu da uzmu u obzir i evropske fondove i programe za ruralni razvoj. Finansijska podrška uglavnom se odnosi na podizanje zasada, nabavku opreme i izgradnju sušara ili destilerija, čime se povećava mogućnost zarade i otvara put ka izvoznom tržištu.

Nana u Srbiji

Uzgoj nane u Srbiji počeo je naglo da se širi jer je ova biljka postala veoma tražena, i to ne samo u Evropi. Za mnoge ratare ova kultura predstavlja ozbiljan izvor prihoda, uz nevelika ulaganja, prenose mediji.

Navodi se da kilogram suve nane na tržištu dostiže cenu od četiri do pet evra, dok jedan hektar može da donese i do 1.500 kilograma suvog lista.

Prema računici koju prenosi BizPortal, prihod od jednog hektara nane kreće se između 6.000 i 7.000 evra. Troškovi podizanja i održavanja zasada iznose oko 2.000 evra, a u njih ulaze sadni materijal, radna snaga, navodnjavanje i sušenje.

To znači da poljoprivrednik može da računa na čistu zaradu i do 5.000 evra po hektaru.

Stalna potražnja za nanom

Jedna od najvećih prednosti proizvodnje nane jeste stalna potražnja. Farmaceutska i prehrambena industrija koriste je u velikim količinama – od čajeva, sirupa i eteričnih ulja do bombona, sokova i kozmetike.

Organska nana posebno je tražena na izvoznim tržištima, gde njena cena može da bude i do 30 odsto viša.

Proizvođači ističu da je otkup praktično zagarantovan, jer otkupljivači često dolaze direktno na imanje. Oni koji poseduju sopstvenu sušaru ili destileriju ulja imaju mogućnost da ostvare i dodatnu zaradu.

Pogodna i za mala i za velika gazdinstva

Za uzgoj nane nije potrebna skupa mehanizacija, zbog čega u ovaj posao mogu da se upuste i mala porodična gazdinstva. Sadnice se sade u proleće, a već iste godine moguće je brati list.

Stručnjaci savetuju da se posebna pažnja obrati na navodnjavanje i pravovremenu žetvu, jer od toga zavise kvalitet i količina suvog lista, a samim tim i njegova tržišna cena.

(BizPortal)