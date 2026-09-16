GOTOVO SVAKI GRAĐANIN SE PRIJAVIO: Siniša Mali otkrio detalje o isplati jednokratne pomoći

MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je da se do sada 1.650.000 građana prijavilo za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara, navodeći da će isplata početi naredne nedelje.

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Govoreći o pomoći građanima, Mali je objasnio da će novac biti isplaćivan iz dva izvora – jedan deo preko Akcionarskog fonda, a drugi iz budžeta Srbije.

- Dva miliona korisnika je dobilo novčanu pomoć. Naredne nedelje sledi isplata 6.000 dinara svim punoletnim građanima Srbije, jedan deo će biti isplaćen iz Akcionarskog fonda, drugi deo iz budžeta Srbije. Taj deo koji je vezan za Akcionarski fond, nema potrebe da se prijavljuju, isplata će se vršiti od 21. do 25. septembra, a novac će moći da se podiže kada god - rekao je Mali.

Građani koji nisu obuhvaćeni Akcionarskim fondom potrebno je da se prijave preko Uprave za trezor.

Mali je naveo i da pravo na pomoć preko Akcionarskog fonda ima četiri miliona građana.

-1.560.000 građana se prijavilo za jednokratnu novčanu pomoć, a preko Akcionarskog fonda pravo ima 4 miliona građana, što će reći da se gotovo svaki građanin Srbije prijavio! – dodao je Mali.

On je istakao da je reč o velikom paketu pomoći, čija je vrednost gotovo milijardu evra.

- Smanjili smo cene lekova, isplatili vaučere i sledeće nedelje kreće isplata 6.000 dinara – rekao je.

Prema njegovim rečima, prihodi državnog budžeta veći su od planiranih, zbog čega isplata pomoći, kako tvrdi, neće ugroziti finansijsku stabilnost zemlje.

- Mi smo sada duplo bolji od Evrope, nisko zadužena zemlja i ni na koji način ne ugrožavamo likvidnost i makroekonomsku stabilnost. Mi u julu mesecu imamo najnižu stopu inflacije, a to što pomažemo građanima neće poremetiti stabilnost – istakao je Mali.

(B92)