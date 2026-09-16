NASLEĐIVANJE IMOVINE: Ne plaća svaki naslednik porez na nasleđe, evo ko može da bude oslobođen

NASLEĐIVANjE imovine u Srbiji, osim rešavanja ostavinskog postupka, može da donese i određene poreske obaveze. Ipak, ne plaća svaki naslednik porez na nasleđe, jer Zakon o porezima na imovinu predviđa više slučajeva u kojima postoji potpuno poresko oslobođenje.

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Porez se može odnositi na različite vrste imovine, uključujući nekretnine, novac, štedne uloge, depozite, određena prava, digitalnu imovinu, kao i vlasništvo nad polovnim vozilima, plovilima i vazduhoplovima.

Kada nastaje poreska obaveza?

Poreska obaveza kod nasleđa nastaje kada rešenje o nasleđivanju postane pravosnažno. U slučajevima kada je rešenje sastavio, overio ili potvrdio javni beležnik, naslednik uglavnom nema obavezu da sam podnosi poresku prijavu, jer se dokumentacija prosleđuje nadležnim organima po službenoj dužnosti.

Ako je, međutim, reč o aktu koji nije prošao kroz javnog beležnika, naslednik može imati obavezu da sam podnese poresku prijavu, uz odgovarajuću dokumentaciju.

Od čega zavisi iznos poreza?

Poreska osnovica određuje se prema tržišnoj vrednosti nasleđene imovine u trenutku nastanka poreske obaveze. Od utvrđene vrednosti mogu se oduzeti dugovi i troškovi koje je naslednik dužan da izmiri iz nasleđene imovine.

Visina poreza zavisi od naslednog reda.

Naslednici koji pripadaju drugom naslednom redu plaćaju porez po stopi od 1,5 odsto, dok se za naslednike iz trećeg i daljih naslednih redova, kao i za osobe koje nisu u srodstvu sa ostaviocem, primenjuje stopa od 2,5 odsto.

Ko je oslobođen plaćanja?

Zakon predviđa potpuno oslobođenje za naslednike prvog naslednog reda, supružnika i roditelja ostavioca, pod uslovima propisanim zakonom.

To u praksi znači da deca i supružnik preminulog ne plaćaju porez na nasleđe. U prvi nasledni red spadaju potomci i bračni drug.

Postoje i dodatni slučajevi oslobođenja. Na primer, naslednik iz drugog naslednog reda koji je poljoprivrednik može biti oslobođen poreza na imovinu koja mu služi za poljoprivrednu delatnost, ukoliko je sa ostaviocem najmanje godinu dana neprekidno živeo u istom domaćinstvu.

Takođe, naslednik iz drugog naslednog reda može biti oslobođen poreza na jedan nasleđeni stan ako je sa ostaviocem najmanje godinu dana pre njegove smrti živeo u zajedničkom domaćinstvu.

Rok za plaćanje 15 dana

Kada Poreska uprava utvrdi obavezu i donese rešenje, naslednik koji nije oslobođen poreza mora da izmiri dug u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja.

Zato je prilikom nasleđivanja važno utvrditi ne samo vrednost imovine već i nasledni red kojem naslednik pripada, jer od toga zavisi da li će porez uopšte biti plaćen i kolika će biti njegova stopa.

(Kamatica)