MINISTAR MALI SOPŠTIO NEVEROVATAN PODATAK: Srbija je danas prva u Evropi po rastu mreže auto-puteva po broju stanovnika! (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na svečanom otvaranju još 28 kilometara Dunavskog koridora da će Srbija do 2050. imati izgrađeno još 740 novih kilometara i da je njegova vizija da to tada imamo oko 3.000 km auto-puteva i brzih saobraćajnica i poručio da zato Srbija ne sme da stane.