MINISTAR MALI SOPŠTIO NEVEROVATAN PODATAK: Srbija je danas prva u Evropi po rastu mreže auto-puteva po broju stanovnika! (FOTO)
MINISTAR finansija Siniša Mali oglasio se danas povodom otvaranja nove deonice Dunavskog koridora, duge 28 kilometara.
- Novih 28 kilometara Dunavskog koridora!
Neverovatan je podatak da je Srbija danas prva u Evropi po rastu mreže auto-puteva po broju stanovnika! Mnogo smo radili i gradili u poslednjoj deceniji, a nastavljamo snažno da gradimo i dalje, sve dok cela zemlja ne bude umrežena najkvalitetnijom mrežom puteva. Idemo dalje! - napisao je Mali u svojoj objavi na društvenoj mreži Instagram.
Podsećamo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanosti puštanja u saobraćaj novih 28 kilometara Dunavskog koridora.
BONUS VIDEO: Narod čeka Vučića na Dunavskom koridoru
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