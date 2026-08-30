Ekonomija

MINISTAR MALI SOPŠTIO NEVEROVATAN PODATAK: Srbija je danas prva u Evropi po rastu mreže auto-puteva po broju stanovnika! (FOTO)

В.Н.

30. 08. 2026. u 14:03

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MINISTAR finansija Siniša Mali oglasio se danas povodom otvaranja nove deonice Dunavskog koridora, duge 28 kilometara.

МИНИСТАР МАЛИ СОПШТИО НЕВЕРОВАТАН ПОДАТАК: Србија је данас прва у Европи по расту мреже ауто-путева по броју становника! (ФОТО)

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bg

- Novih 28 kilometara Dunavskog koridora!

Neverovatan je podatak da je Srbija danas prva u Evropi po rastu mreže auto-puteva po broju stanovnika! Mnogo smo radili i gradili u poslednjoj deceniji, a nastavljamo snažno da gradimo i dalje, sve dok cela zemlja ne bude umrežena najkvalitetnijom mrežom puteva. Idemo dalje! - napisao je Mali u svojoj objavi na društvenoj mreži Instagram.

Podsećamo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanosti puštanja u saobraćaj novih 28 kilometara Dunavskog koridora.

BONUS VIDEO: Narod čeka Vučića na Dunavskom koridoru

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