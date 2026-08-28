"Dobili smo najtežeg rivala": Evo čega se najviše plaši Zvezdin protivnik, pomenuo i Partizan!
Crveno-beli saznali put do nokaut faze u Ligi konferencija.
Fudbaleri Crvene zvezde igraće u Ligi konferencija protiv turskog Trabzona, belgijskog Genta, Kopenhagena, švajcarskog Lugana, gruzijske Iberije i Inter Eskaladesa iz Andore, odlučeno je žrebom u Nionu.
Upravo se posle izvlačenja kuglica oglasio i predstavnik Švajcaraca, Luka Baldo, koji se osvrnuo na naredni duel protiv srpskog prvaka:
- Zvezda je dobro poznat i veliki klub, osvajač titule svetskog i evropskog prvaka. Igrali smo nedavno protiv Partizana, poznato nam je kako je igrati protiv srpskih klubova. Biće zanimljivo u Luganu, Zvezda ima sjajne navijače, mi imamo novi stadion. - rekao je Baldo.
Ovom prilikom se dotakao i Zvezdine eliminacije u Češkoj od Viktorije Plzenj u plej-ofu za Ligu Evrope. Prema rečima operativca Lugana, bio je to nesrećan slučaj, ali tvrdi da crveno-beli zaslužuju da igraju najmanje u Ligi Evrope po kvalitetu.
- Zvezda je imala nesrećan poraz, zaslužuje da igra najmanje u Ligi Evrope, možda i u Ligi šampiona, ali daćemo sve od sebe da pobedimo. Biće zanimljiv meč - zaključio je Luka Baldo za "Arenu sport".
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