EVO ODKALE JE NESTALA DRŽAVLJANKA SRBIJE U NEPALU : Bez kontakta sa Enisom posle katastrofalnih poplava
DRŽAVLjANKA Srbije Enisa Leković, za koju portal Tri K navodi da je iz Novog Pazara, nalazi se na spisku stranih turista koji su izgubili kontakt nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su pogodile Nepal u sredu, 26. avgusta.
Najnoviji spisak obuhvata ukupno 537 stranih državljana. Trenutno nema novih zvaničnih informacija o Enisi Leković – nije poznato gde je poslednji put registrovana niti pod kojim okolnostima je izgubljen kontakt sa njom.
Spisak je objavio Nepalski odeljenje za turizam, koje posluje u okviru Ministarstva kulture, turizma i civilnog vazduhoplovstva, pod nazivom „Turistička lista (van kontakta) u poplavi Bhotekoši“. Na njemu se nalaze državljani više od 30 zemalja.
Podaci se stalno menjaju dok spasilačke službe pronalaze i evakuišu ljude iz područja koja su bila odsečena nakon poplava.
Dan ranije, 27. avgusta, nepalsko Ministarstvo spoljnih poslova evidentiralo je 596 stranaca koji se i dalje vode kao nestali. U tom preseku je evidentiran i jedan državljanin Srbije.
U tom ranijem zvaničnom izveštaju, bilo je ukupno 627 stranih državljana za koje su prikupljeni podaci, a do tada je pronađeno 31 lice. Srbija je navedena sa jednom osobom i statusom „još uvek nestao“.
POTRAGA ZA ENISOM I DRUGIM NESTALIM SE NASTAVLjA
Trenutno nema potvrde da je Enisa Leković pronađena, niti postoje zvanične informacije o njenom trenutnom stanju. Biti na listi „nekontaktiranih“ ne znači automatski da je preminula – liste se ažuriraju kako se uspostavlja kontakt sa turistima i kako ih pronalaze spasilačke ekipe.
Nepalsko Ministarstvo spoljnih poslova otvorilo je poseban krizni centar za strane državljane pogođene katastrofom. Za porodice nestalih, dostupni su podaci za hitne slučajeve i brojevi telefona za WhatsApp +977-9744441227 i +977-9744441228, kao i adresa emergency@mofa.gov.np.
Potraga se nastavlja, a zvanične liste se ažuriraju kako informacije sa terena budu pristizale.
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