EVO ODKALE JE NESTALA DRŽAVLJANKA SRBIJE U NEPALU : Bez kontakta sa Enisom posle katastrofalnih poplava

DRŽAVLjANKA Srbije Enisa Leković, za koju portal Tri K navodi da je iz Novog Pazara, nalazi se na spisku stranih turista koji su izgubili kontakt nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su pogodile Nepal u sredu, 26. avgusta.

Foto: Tanjug/AP/Niranjan Shrestha

Najnoviji spisak obuhvata ukupno 537 stranih državljana. Trenutno nema novih zvaničnih informacija o Enisi Leković – nije poznato gde je poslednji put registrovana niti pod kojim okolnostima je izgubljen kontakt sa njom.

Spisak je objavio Nepalski odeljenje za turizam, koje posluje u okviru Ministarstva kulture, turizma i civilnog vazduhoplovstva, pod nazivom „Turistička lista (van kontakta) u poplavi Bhotekoši“. Na njemu se nalaze državljani više od 30 zemalja.



Među strancima sa kojima nema kontakta najviše je državljana Indije – 178. Na spisku su i državljani SAD, Ukrajine, Malezije, Australije i Velike Britanije.

Podaci se stalno menjaju dok spasilačke službe pronalaze i evakuišu ljude iz područja koja su bila odsečena nakon poplava.

Dan ranije, 27. avgusta, nepalsko Ministarstvo spoljnih poslova evidentiralo je 596 stranaca koji se i dalje vode kao nestali. U tom preseku je evidentiran i jedan državljanin Srbije.

U tom ranijem zvaničnom izveštaju, bilo je ukupno 627 stranih državljana za koje su prikupljeni podaci, a do tada je pronađeno 31 lice. Srbija je navedena sa jednom osobom i statusom „još uvek nestao“.

Foto: printskrin Sandžakpres



POTRAGA ZA ENISOM I DRUGIM NESTALIM SE NASTAVLjA

Trenutno nema potvrde da je Enisa Leković pronađena, niti postoje zvanične informacije o njenom trenutnom stanju. Biti na listi „nekontaktiranih“ ne znači automatski da je preminula – liste se ažuriraju kako se uspostavlja kontakt sa turistima i kako ih pronalaze spasilačke ekipe.

Nepalsko Ministarstvo spoljnih poslova otvorilo je poseban krizni centar za strane državljane pogođene katastrofom. Za porodice nestalih, dostupni su podaci za hitne slučajeve i brojevi telefona za WhatsApp +977-9744441227 i +977-9744441228, kao i adresa emergency@mofa.gov.np.

Potraga se nastavlja, a zvanične liste se ažuriraju kako informacije sa terena budu pristizale.

(sandzakpress.net)