Ekonomija

NEDOSTAJU VAM GODINE STAŽA? Ovo može ugroziti penziju, ali postoji rešenje

K. Despotović

05. 07. 2026. u 14:35

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MNOGI građani tek pred penziju otkriju da im u evidenciji Fonda PIO nedostaju godine staža ili podaci o radu. To može da zakomplikuje ostvarivanje prava na penziju, ali problem može da se reši ako se na vreme uoči i dokumentuje.

НЕДОСТАЈУ ВАМ ГОДИНЕ СТАЖА? Ово може угрозити пензију, али постоји решење

James Boardman / Alamy / Profimedia/anusz Pieńkowski / Alamy / Profimedia

Građani često tek pred penziju saznaju da im u PIO evidenciji nedostaju godine staža ili podaci o radu. 

To može da predstavlja ozbiljan problem, jer se prilikom ostvarivanja prava na penziju priznaju isključivo podaci iz službene evidencije Fonda PIO. Ukoliko neki period rada nije evidentiran, potrebno ga je dokazati, a što se nepravilnost ranije otkrije, veće su šanse da će dokumentacija biti pronađena.

Najpre je potrebno utvrditi šta nedostaje; prijava na osiguranje, podaci o stažu ili zaradi. Kada prijava postoji, postupak dokazivanja je jednostavniji, dok su zaposleni koji nikada nisu bili prijavljeni u najtežoj situaciji, jer je za prijavu bio zadužen poslodavac.

Ako firma i dalje postoji ili ima pravnog sledbenika, Fond PIO može da pribavi dokumentaciju poput ugovora o radu, obračuna zarada i drugih pisanih dokaza.

Ukoliko poslodavac više ne postoji, period rada može se dokazivati isključivo materijalnim dokazima, a ne izjavama svedoka. Važno je znati da sama prijava na osiguranje nije dovoljna za priznavanje staža.

U matičnoj evidenciji moraju biti registrovani i podaci o stažu i zaradi. Za periode pre 1994. godine uredna prijava uglavnom je dovoljna, dok je za kasnije periode potrebno dokazati da su doprinosi za penzijsko osiguranje zaista plaćeni.

(Mondo)

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