Košarkaši Hjuston roketsa upisali su ubedljivu pobedu nad Filadelfija seventisiksersima rezultatom 131:93 (36:26, 26:24, 31:25, 38:18) u utakmici NBA lige. Domaćin je tako nastavio sjajnu seriju na svom parketu i stigao do treće uzastopne pobede pred navijačima u Hjustonu.

FOTO: Tanjug/AP/Stephen Spillman

Roketsi su odigrali jednu od najefikasnijih utakmica ove sezone. Pogodili su čak 59 odsto šuteva iz igre, uključujući 17 trojki iz 35 pokušaja, dok su utakmicu završili sa 36 asistencija i samo devet izgubljenih lopti.

Filadelfija je u Hjuston stigla značajno oslabljena, pošto zbog zdravstvenih problema nije mogla da računa na Lebrona Džejmsa, Džoela Embida i Džejlena Brauna.

Ipak, gosti su dobro otvorili susret i poveli sa 10:2, ali je usledio brz odgovor domaćina. Hjuston je već do kraja prve četvrtine preokrenuo rezultat i stekao dvocifrenu prednost (36:26).

Roketsi su nastavili da kontrolišu igru i tokom druge i treće deonice, a u poslednjih 12 minuta potpuno su slomili otpor rivala. Prednost domaćina u jednom trenutku dostigla je čak 42 poena, pa je završnica protekla bez neizvesnosti.

Najzaslužniji za trijumf bio je Alperen Šengun sa 21 poenom, sedam skokova i četiri asistencije, uz devet uspešnih šuteva iz 15 pokušaja. Odličnu podršku imao je u Amenu Tompsonu, koji je ubacio 20 poena uz vrlo dobar šut iz igre 8/11.

Džabari Smit postigao je 17 poena, Kevin Durent dodao je 16, dok je Tari Ison sa klupe doprineo sa 15 poena.

Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović proveo je na parketu nešto više od 13 minuta. Za to vreme zabeležio je dva poena, tri skoka i dve asistencije. Pogodio je jedini pokušaj za dva poena, dok nije bio precizan u dva šuta za tri poena.

U oslabljenom sastavu Filadelfije najefikasniji je bio Tajris Maksi sa 17 poena i sedam asistencija. Vi Džej Edžkomb i Kentavijus Koldvel-Poup postigli su po 14 poena. Seventisiksersi su odlično otvorili utakmicu u šutu za tri poena, ali su na kraju pogodili samo devet od 34 pokušaja.

Hjuston je ovom pobedom stigao do učinka od 15 trijumfa i pet poraza, što ga drži na trećem mestu Zapadne konferencije. Filadelfija, uprkos ubedljivom neuspehu, ostaje na vrhu Istoka sa 16 pobeda i pet poraza.

NBA liga – rezultati i program:

- Šarlot – Bruklin 116:118

- Čikago – Indijana 108:107

- Milvoki – Oklahoma 119:111

- Hjuston – Filadelfija 131:93

- Klivlend – Majami (21.30)

- Memfis – Los Anđeles lejkersi (22.00)

- San Antonio – Boston (22.00)

- Juta – Finiks (23.00)



