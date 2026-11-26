U SUBOTU se očekuje kiša, dok će u brdsko-planinskim predelima kiša preći u sneg, uz formiranje snežnog pokrivača.

Foto: Tanjug/STA/Siniša Kaniza

Vetar će biti u pojačanju, a krajem dana u košavskom području duvaće veoma jak istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Podunavlju sa olujnim udarima od 80 km/h.

Košava će biti veoma hladnog karaktera.

Posle podne i uveče kiša će preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima na jugu i zapadu Srbije, a u noći ka nedelji i u centralnim predelima.

Sneg će padati i u mnogim gradovima južno od Save i Dunava, dok će kiša padati u Beogradu, u Vojvodini i u nižim predelima na istoku Srbije.

Na istoku Srbije očekuj se i obilnije padavine.

U subotu uveče i tokom noći kiša će ponegde preći u susnežicu i sneg i u višim delovima na južnom obodu Beograda.

Maksimalna temperatura biće od 3 na zapadu do 7 stepeni na istoku Srbije, u Beogradu do 5 stepeni.

Zbog veoma hladnog vetra, subjektivni osećaj biće da je mnogo hladnije.

U nedelju na severu Srbije suvo, a južno od Save i Dunava padaće sneg, naročito u južnim i centralnim predelima.

Biće veoma hladno, temperatura oko 0 stepeni.

U ponedeljak suvo, ali uz ledeni dan i maksimalne temperature ispod 0°C.