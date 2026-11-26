SNEG STIŽE I U GRADOVE: Od ponedeljka dnevna temperatura u minusu
U SUBOTU se očekuje kiša, dok će u brdsko-planinskim predelima kiša preći u sneg, uz formiranje snežnog pokrivača.
Vetar će biti u pojačanju, a krajem dana u košavskom području duvaće veoma jak istočni i jugoistočni vetar, na jugu Banata i u Podunavlju sa olujnim udarima od 80 km/h.
Košava će biti veoma hladnog karaktera.
Posle podne i uveče kiša će preći u susnežicu i sneg i u nižim predelima na jugu i zapadu Srbije, a u noći ka nedelji i u centralnim predelima.
Sneg će padati i u mnogim gradovima južno od Save i Dunava, dok će kiša padati u Beogradu, u Vojvodini i u nižim predelima na istoku Srbije.
Na istoku Srbije očekuj se i obilnije padavine.
U subotu uveče i tokom noći kiša će ponegde preći u susnežicu i sneg i u višim delovima na južnom obodu Beograda.
Maksimalna temperatura biće od 3 na zapadu do 7 stepeni na istoku Srbije, u Beogradu do 5 stepeni.
Zbog veoma hladnog vetra, subjektivni osećaj biće da je mnogo hladnije.
U nedelju na severu Srbije suvo, a južno od Save i Dunava padaće sneg, naročito u južnim i centralnim predelima.
Biće veoma hladno, temperatura oko 0 stepeni.
U ponedeljak suvo, ali uz ledeni dan i maksimalne temperature ispod 0°C.
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