NEMAČKI trgovinski lanac Deichmann potvrdio je sajber napad na svoju internet prodavnicu, tokom kojeg su nepoznati napadači mogli da pristupe ličnim podacima kupaca. Bezbednosni incident pogodio je i kompaniju Snipes, a korisnici su upozoreni na mogućnost pokušaja internet prevara.

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Prema informacijama koje prenose nemački mediji, među kojima je i Der Spiegel, napadači su mogli da dođu do imena i prezimena kupaca, adresa za dostavu i naplatu, imejl adresa, brojeva telefona, kao i podataka o ranijim porudžbinama i računima.

Među kompromitovanim podacima mogao se naći i odabrani način plaćanja, ali kompanija tvrdi da sami podaci za plaćanje nisu bili ugroženi.

Iz Deichmann-a navode da napadači nisu pristupili lozinkama, podacima za prijavu na korisničke naloge, brojevima kreditnih kartica niti podacima za PayPal.

- Onemogućili smo pristup i otklonili bezbednosni propust koji je iskorišćen. Obim incidenta je ograničen - saopštili su iz kompanije, dodajući da za sada nema naznaka da su ukradeni podaci zloupotrebljeni.

O incidentu su obavešteni nadležni organi, podneta je krivična prijava, a istraga se nastavlja u saradnji sa spoljnim stručnjacima za informacionu bezbednost.

Deichmann nije objavio koliko je kupaca pogođeno, ali je najavio da će ih direktno obavestiti putem imejla.

Iako podaci za plaćanje nisu kompromitovani, ukradene informacije mogle bi da posluže za sofisticiranije pokušaje internet prevara, odnosno fišing napada.

Napadači bi mogli da se predstavljaju kao zaposleni u prodavnici i kontaktiraju kupce putem imejla, telefona ili pisama, koristeći stvarne podatke o njihovim porudžbinama kako bi njihove poruke delovale uverljivo.

Obaveštenja o incidentu dobili su i pojedini korisnici Snipes-a na hrvatskom jeziku, uz upozorenje da budu oprezni sa neuobičajenim zahtevima za plaćanje ili dostavljanje ličnih podataka.

Iz kompanija poručuju da od kupaca neće tražiti lozinke niti osetljive podatke za plaćanje putem imejla, SMS poruka ili telefona.

Korisnicima se savetuje da ne otvaraju sumnjive linkove, provere verodostojnost primljenih poruka i eventualne zahteve za plaćanje potvrde isključivo putem zvaničnih kanala komunikacije.

Deichmann je jedan od najvećih svetskih trgovaca obućom, a posluje i u Hrvatskoj i u Srbiji.

(Blic)

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