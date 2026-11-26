SMEĆE I DALJE PREPLAVLJUJE ULICE SMEDEREVA: Prepuni kontejneri i gomile otpada na trotoarima (VIDEO)
PROBLEM sa otpadom na ulicama Smedereva i dalje nije rešen, a o stanju na terenu svedoče novi prizori prepunih kontejnera oko kojih se nalaze čitave gomile smeća.
Kako se vidi na fotografiji zabeleženoj u večernjim satima, kontejneri ispred stambenih objekata su potpuno zatrpani, dok su desetine kesa sa otpadom i drugog smeća nagomilane po trotoaru u neposrednoj blizini zgrada i kolovoza.
Dodatni problem u tom delu ulice predstavljaju i radovi na trotoaru koji su ograđeni zaštitnom ogradom i trakom, što dodatno otežava kretanje pešaka.
Podsetimo, u Smederevu je 17. novembra proglašena vanredna situacija zbog opasnosti od širenja zaraze, nakon što je komunalna inspekcija 12. novembra zabranila dalje odlaganje smeća na ilegalnoj deponiji Jelen Do u Radincu, zbog čega su kontejneri širom grada ostali neispražnjeni.
Zbog nezakonitog odlaganja otpada i nepreduzimanja mera zaštite životne sredine, policija je ranije uhapsila gradonačelnicu Smedereva, načelnicu Gradske uprave i direktora JKP "Zelenilo i groblja".
Juče je po hitnom postupku počelo odvoženje nagomilanog otpada na sanitarnu deponiju u Lapovu, na osnovu ugovora koji je grad potpisao sa kompanijom FCC EKO.
Preporučujemo
SNEG STIŽE I U GRADOVE: Od ponedeljka dnevna temperatura u minusu
26. 11. 2026. u 12:10
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zbog ovog kontroverznog snimka iz GTA 6 traže zabranu igre
NAKON izlaska Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19. novembra, javnost je podeljena zbog snimaka koji prikazuju visok stepen realizma u scenama nasilja i uznemiravanja.
25. 11. 2026. u 18:01
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)