"ZBOGOM, ANĐEOSKA LEPOTO..." Preminula Marija Mitrović (26) studentkinja FON-a: Nije izdržala borbu protiv tumora

MARIJA Mitrović (26), studentkinja Fakulteta organizacionih nauka (FON) u Beogradu, mesecima je vodila bitku protiv teškog oblika karcinoma koji je brzo uznapredovao.

Foto: printskrin Instagram/marijaaa00/Humanitarna fondacija Pokreni život

Uprkos ujedinjenih ljudi dobre volje koji su podržali Mariju kako bi se što pre izlečila, nažalost bolest je bila jača od nje - nije uspela da pobedi najvažniju bitku - bitku za život. Marija je preminula 11. novembra.

Marija Mitrović je u maju 2024. godine osetila tegobe u vidu otežanog disanja na desnu nozdrvu, jakih bolova u predelu desnog oka i izraženog otoka. Već u junu mesecu na VMA izvršena je hirurška resekcija tumora, koji je patohistološki potvrđen kao agresivni sinonazalni karcinom SMARCB1 tipa.

Početkom 2025. godine, na kontrolnom pregledu utvrđena je progresija bolesti - pojava tumorske mase u desnoj orbiti sa koštanom infiltracijom i intrakranijalnim prodorom, kao i obostrane plućne metastaze (metastatski SMARCB1 (INI1) - deficijentni sinonazalni karcinom (SDSC).

Budući da terapija nije dala željeni odgovor, lečenje je u jesen 2025. godine na preporuku stručnjaka nastavljeno kombinacijom imunoterapije i hemioterapije.

Paralelno s tim, na temelju genetskih analiza tumorskog tkiva u nemačkoj laboratoriji, Marija u Litvaniji primala je personalizovanu tumorsku vakcinu "Cancer Neo".

Tumor ubrzo napredovao...

Tokom proleća 2026. godine, redovni kontrolni pregledi pokazali su da je tumor uspeo da savlada zaštitnu barijeru koju su imunoterapija i vakcina mesecima uspešno održavale, što je rezultiralo radiološkom progresijom bolesti i pojavom novih lezija. Ovakav agresivniji razvoj događaja naložio je hitno okretanje novim pristupima u lečenju. Sistemska terapija je privremeno obustavljena, primenjena je precizna radiohirurgija (X-nož), a početkom juna urađena je i reviziona hirurška intervencija na VMA.

Nove analize iz Tibingena, urađene na uzorku tumora dobijenom prilikom operacije na VMA, pokazale su da je tumor evoluirao, ali je istovremeno razotkrio i svoje slabe tačke. Na svojoj površini ispoljavao je čak 20 specifičnih markera. Za stručnjake iz laboratorije, to je 20 novih pukotina u njegovom oklopu, 20 idealnih meta koje bi nova personalizovana vakcina za Mariju mogla precizno da prepozna i napadne.

Posebna vakcina koštala 66.000 evra

Zbog napredovanja bolesti Marija je i javno na svom Instagram profilu podelila apel za pomoć i pozvala ljude da joj pomognu u najtežoj bici:

​"Imala sam hirurške intervencije, zračenja i različite terapije, a sada su genetske analize tumora otkrile njegove slabosti i otvorile put za izradu nove, personalizovane peptidne vakcine koju bih primala na klinici u Litvaniji. Dok čekam da se steknu uslovi za njenu izradu, trenutno primam hemoterapiju kako bismo bolest držali pod kontrolom", napisala je Marija krajem avgusta ove godine.

Bilo je potrebno prikupiti 66.000 evra za izradu specijalizovane vakcine za Marijinu bolest.

Bližnji se oprostili: "Zbogom neustrašiva snago"

Nažalost, bolest je uzela maha, a Marijin život se zauvek ugasio 11. novembra. Od nje su se na društvenim mrežama oprostili prijatelji, porodica i svi koji su verovali da će uspeti da pobedi bolest.

"Zbogom cvete naš najlepši. Zbogom anđeoska lepoto, zbogom neustrašiva snago. Ljubavi i pobedo. Roditeljska srećo i naš ponosu. Neka te Bog nastani,tamo gde pravednici blaženstvuju, gde nema bola, žalosti i uzdisaja, no gde je život večni". SLAVA TI IKONO NAŠIH ŽIVOTA. Samo si otišla... a zauvek si tu, Tvoj drug Junior", samo je jedna od oproštajnih poruka.

(Blic.rs)