Društvo

TEMPERATURE DO 25 STEPENI: Na jugu Banata olujni vetrovi

В.Н.

13. 11. 2026. u 07:00

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U SRBIJI će biti natprosečno toplo i vetrovito, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ),

ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 25 СТЕПЕНИ: На југу Баната олујни ветрови

Foto: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Tokom dana preovlađivaće malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Međutim, ujutru i pre podne na severu, jugozapadu i jugu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima, očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom, uz osetan pad temperature.

Više padavina meteorolozi najavljuju tokom večeri i noći na jugozapadu i jugu Srbije.

Duvaće umeren i jak vetar južnih pravaca, dok će u planinskim predelima i na jugu Banata biti i olujni.

Od sredine dana vetar će skrenuti na severozapadni smer, a uveče se očekuje njegovo postepeno slabljenje.

Najniža temperatura kretaće se od 9 stepeni u Negotinskoj Krajini do 18 stepeni na jugu Banata, dok će najviša dnevna biti u rasponu od 15 stepeni na severozapadu Srbije do čak 25 stepeni na jugozapadu i jugoistoku zemlje.

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