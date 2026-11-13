TEMPERATURE DO 25 STEPENI: Na jugu Banata olujni vetrovi

U SRBIJI će biti natprosečno toplo i vetrovito, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ),

Foto: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Tokom dana preovlađivaće malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Međutim, ujutru i pre podne na severu, jugozapadu i jugu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima, očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom, uz osetan pad temperature.

Više padavina meteorolozi najavljuju tokom večeri i noći na jugozapadu i jugu Srbije.

Duvaće umeren i jak vetar južnih pravaca, dok će u planinskim predelima i na jugu Banata biti i olujni.

Od sredine dana vetar će skrenuti na severozapadni smer, a uveče se očekuje njegovo postepeno slabljenje.

Najniža temperatura kretaće se od 9 stepeni u Negotinskoj Krajini do 18 stepeni na jugu Banata, dok će najviša dnevna biti u rasponu od 15 stepeni na severozapadu Srbije do čak 25 stepeni na jugozapadu i jugoistoku zemlje.