NEVREME I PLJUSKOVI DANAS U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Evo gde kiša već lije, a gde stiže u narednim satima

VEĆI deo evropskog kontinenta danas je pod uticajem snažnog ciklona sa severozapda i jugozapada Evrope, a oblačnost u sklopu ovh sistema zavata i Srbiju.

Foto: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Širom Srbije pretežno je oblačno, ali i veoma toplo vreme za ovo doba godine.

Kiša pada na severu Srbije, naročito u Vojvodini, a na severu Banata je i obilnija.

Trenutne temperature u centralnim i jugoistočnim predelima Srbijen prelaze 20 stepeni, u Nišu i u Kraljevu je 21°C.

Beograd meri 18 stepeni, a Zlatibor i Sjenica 16 stepeni.

Najhladnije je na severu Vojvodine i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, pa Subotica meri 13, a Negotin i Zaječar 11°C.

Najhladniji je Kopaonik sa 9 stepeni.

Naše područje biće danas najtopliji deo Evrope.

Maksimalna temperatura biće od 18 do 24°C, a najtoplije biće u Podrinju, u centralnim i jugoistočnim predelima Srbije.

U Beogradu će biti do 23°C.

Znatno hladnije biće na severu Vojvodine i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, temperatura do 14-15 stepeni.

Vrlo toplo biće danas i na planinama, na oko 1000 metara biće i do 20 stepeni, a razlog tomne jeste i fenski efekat južnog vetra.

Upravo, širom Srbije duvaće pojačan južni i jugozapadni vetar, a u košavsko području jugoistočni.

Kiša će danas tokom celog dana padati u Vojvodini, povremeno uz pljuskove, a očekuju se i obilnije padavine.

Posle podne pored severnih, kiša će padati i u zapadnim predelima Srbije, u Beogradu, na severu Šumadije, u Podunavlju i u Braničevskom okrugu.

U toku večeri širom Srbije će se razvedriti, a noć će biti vedra i veoma topla, ponegde čak i tropska, s obzirom na to da se temperatura neće spuštati ispod 20 stepeni.

Kiša će i dalje padati na severu Vojvodne.

Petak će doneti burnu promenu vremena, a za vikend osetno hladnije.

(Telegraf.rs)