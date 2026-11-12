NEVREME I PLJUSKOVI DANAS U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Evo gde kiša već lije, a gde stiže u narednim satima
VEĆI deo evropskog kontinenta danas je pod uticajem snažnog ciklona sa severozapda i jugozapada Evrope, a oblačnost u sklopu ovh sistema zavata i Srbiju.
Širom Srbije pretežno je oblačno, ali i veoma toplo vreme za ovo doba godine.
Kiša pada na severu Srbije, naročito u Vojvodini, a na severu Banata je i obilnija.
Trenutne temperature u centralnim i jugoistočnim predelima Srbijen prelaze 20 stepeni, u Nišu i u Kraljevu je 21°C.
Beograd meri 18 stepeni, a Zlatibor i Sjenica 16 stepeni.
Najhladnije je na severu Vojvodine i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, pa Subotica meri 13, a Negotin i Zaječar 11°C.
Najhladniji je Kopaonik sa 9 stepeni.
Naše područje biće danas najtopliji deo Evrope.
Maksimalna temperatura biće od 18 do 24°C, a najtoplije biće u Podrinju, u centralnim i jugoistočnim predelima Srbije.
U Beogradu će biti do 23°C.
Znatno hladnije biće na severu Vojvodine i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, temperatura do 14-15 stepeni.
Vrlo toplo biće danas i na planinama, na oko 1000 metara biće i do 20 stepeni, a razlog tomne jeste i fenski efekat južnog vetra.
Upravo, širom Srbije duvaće pojačan južni i jugozapadni vetar, a u košavsko području jugoistočni.
Kiša će danas tokom celog dana padati u Vojvodini, povremeno uz pljuskove, a očekuju se i obilnije padavine.
Posle podne pored severnih, kiša će padati i u zapadnim predelima Srbije, u Beogradu, na severu Šumadije, u Podunavlju i u Braničevskom okrugu.
U toku večeri širom Srbije će se razvedriti, a noć će biti vedra i veoma topla, ponegde čak i tropska, s obzirom na to da se temperatura neće spuštati ispod 20 stepeni.
Kiša će i dalje padati na severu Vojvodne.
Petak će doneti burnu promenu vremena, a za vikend osetno hladnije.
(Telegraf.rs)
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