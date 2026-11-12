TEMPERATURA PADA I ZA VIŠE OD 15 STEPENI: Ovi ljudi treba posebno da se čuvaju kada stigne naglo zahlađenje

PREMA prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, petak, 13. novembar, biće izuzetno topao za ovo doba godine. Temperatura će u većini mesta dostići od 21 do 25 stepeni, ali će duvati i jak vetar, posebno u košavskom području.

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Taman kada smo pomislili da je zima još daleko, stiže vremenski preokret kakav se ne viđa često. U Srbiji će u petak biti gotovo prolećnih 25 stepeni, a već u subotu temperatura će u pojedinim krajevima pasti za više od 15 stepeni.

U subotu temperatura pada na samo 5 stepeni

Već 14. novembra najviša dnevna temperatura biće između 5 i 9 stepeni. U Beogradu se, recimo, očekuje pad sa petkovih 23 na samo 8 stepeni u subotu.

Na jugu zemlje zadržaće se kiša, dok je na visokim planinama moguć i sneg. Od nedelje se očekuje suvo, ali hladno vreme.

Zašto ovakva promena može da smeta srcu?

Kada naglo zahladni, krvni sudovi se sužavaju kako bi telo sačuvalo toplotu. Zbog toga krvni pritisak može da poraste, a srce mora više da radi.

To je posebno važno za starije osobe, ljude sa hipertenzijom i one koji već imaju srčana oboljenja.

Prema objašnjenju Američkog udruženja za srce, hladno vreme može dodatno da optereti kardiovaskularni sistem, naročito kod osoba koje već imaju povećan zdravstveni rizik.

To, naravno, ne znači da će svima pozliti čim temperatura padne. Ipak, ljudi koji imaju zdravstvene probleme trebalo bi da obrate više pažnje na svoje stanje.

Šta je najbolje da uradite?

Ako pijete terapiju za pritisak, nemojte je preskakati niti sami menjati dozu. Merite pritisak prema preporuci lekara, oblačite se slojevito i izbegavajte nagle fizičke napore na hladnoći.

Posebno je važno da se ne izlažete velikom naporu odmah po izlasku iz tople kuće.

Ako se pojave jak bol ili pritisak u grudima, iznenadna otežana disanja ili drugi znaci ozbiljnog zdravstvenog problema, odmah potražite hitnu medicinsku pomoć.

(Alo)

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