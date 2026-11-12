"JA SAM JEDINI PREDSEDNIK KOJI NE PRIMA PLATU" Tramp: Demokrate počinile ogromnu krađu

AMERIČKI predsednik Donald Tramp optužio je danas demokrate da su u "plavim" saveznim državama kojima upravljaju počinili "ogromnu i neviđenu" krađu.

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Tramp je u objavi na platformi Truth Social rekao da su pripadnici Demokratske stranke, koji su na srednjoročnim izborima 3. novembra osvojili većinu u Senatu i Predstavničkom domu Kongresa, "korumpirani i zli", dok je za sebe rekao da je "potpuna suprotnost" tome.

- Demokratska stranka, predvođena jednom od najkorumpiranijih i antiameričkih grupa političkih lidera i hakera u istoriji naše zemlje, pa čak i sveta, čini sve što je u njihovoj moći da se izvuku iz masovne korupcije u plavim državama govoreći, iznova i iznova, da je Trampova administracija korumpirana. To je fraza koju oni zlobno koriste, iznova i iznova, kako bi poništili ogromnu i neviđenu krađu koja se dogodila u našim plavim državama - Minesoti, Kaliforniji i drugima, širom SAD - kazao je Tramp.

Tramp je kazao da on ni ne prima platu, i da je jedini predsednik koji je to uradio.

- Ja, možda je glupo zato što lažne vesti odbijaju da pišu o tome, pa ni u mom prvom mandatu, čak ni ne primam platu vrednu milione dolara. Ja sam jedini predsednik koji je to uradio! U svakom slučaju, demokrate su korumpirane i zle a ja sam potpuna suprotnost! Borite se snažno, republikanci, ili vam neće ostati zemlja - rekao je Tramp.

Tramp je odbio da prima platu kao predsednik, a kako prema američkom Ustavu predsednik Sjedinjenih Američkih Država mora da prima platu za svoj rad, koja zvanično iznosi 400.000 dolara (360.500 evra) godišnje, on uzima simbolično jedan dolar godišnje, dok ostatak plate donira raznim federalnim agencijama.

(Tanjug)