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RASTE BROJ ŽRTAVA U NJUJORKU: Iz ruševina zgrade u Bruklinu izvučeno treće telo, strahuje se da ima još zatrpanih (FOTO)

Ana Đokić

12. 11. 2026. u 12:38

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BROJ poginulih u urušavanju zgrade u Njujorku povećao se na tri, izjavio je danas portparol vatrogasne službe u tom gradu. On je rekao za Si-En-En da je treće telo izvučeno iz ruševina urušene zgrade u Bruklinu.

РАСТЕ БРОЈ ЖРТАВА У ЊУЈОРКУ: Из рушевина зграде у Бруклину извучено треће тело, страхује се да има још затрпаних (ФОТО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Ryan Murphy

U urušavanju trospratne zgrade u naselju Fletbuš u Bruklinu povređeno je najmanje 17 osoba, a spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživelima. Među povređenima su četiri osobe u kritičnom stanju, 12 sa stabilnim povredama i jedan vatrogasac koji je lakše povređen, saopštili su vatrogasni zvaničnici.

U spasilačkoj operaciji učestvuje više od 250 vatrogasaca i pripadnika hitnih službi, koji uz pomoć pasa tragača, dronova i teške mehanizacije pretražuju ruševine.

Zvaničnici upozoravaju da bi broj žrtava mogao da poraste, a da bi potraga mogla da traje nekoliko dana. Prema rečima šefa vatrogasne službe Njujorka Džona Espozita, radnici su u trenutku urušavanja izvodili građevinske radove i iskopavali zemljište.

Урушавање зграде у ЊујоркуFoto: Фото: Танјуг/AP Photo/Ryan Murphy

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Komesarka vatrogasne službe Lilijan Bonsinjore navela je da još nije poznato koliko se ljudi nalazi u zoni urušavanja i da će operacija trajati duže. Uzrok nesreće istražuje gradsko Odeljenje za građevinarstvo, a vatrogasne službe strahuju od mogućnosti dodatnog urušavanja.

Prema gradskoj dokumentaciji, izvođaču radova na rušenju u aprilu je izdata prijava zbog nastavka radova uprkos nalogu za njihovu obustavu. Slučaj je rešen u oktobru, kada je izvođač platio kaznu od 10.000 dolara.

Gradska služba za upravljanje vanrednim situacijama uspostavila je centar Crvenog krsta za pomoć stanovnicima Fletbuša pogođenim nesrećom, saopštio je gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani.

(Tanjug)

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