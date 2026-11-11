POČEO JESENJI RASPUST: Đaci imaju mali predah, evo kada se vraćaju u školske klupe

SREDA 11. novembar, neradan je dan za sve zaposlene u Srbiji zbog obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu.

Foto: N. Skenderija

Prema školskom kalenadru za 2026/27 godinu, jesenji raspust traje od 11. do 13. novembra, a uz subotu i nedelju, koji su inače neradni dani, đaci će se od školskih obaveza odmarati ukupno pet dana.

Jesenji raspust imaće učenici svih škola u zemlji u isto vreme, za razliku od zimskog raspusta, čiji se termini razlikuju u Vojvodini i ostalom delu Srbije.

Osnovci i srednjoškolci većine škola u Srbiji narednu pauzu od školskih obaveza imaće krajem godine, kada se završava prvo polugodište.

Učenici u centralnoj Srbiji prvo polugodište privode kraju krajem decembra - osnovci 30. decembra, dok srednjoškolci obaveze završavaju dan kasnije.

Posle novogodišnjih i božićnih praznika, povratak u školske klupe, prema školskom kalendaru, predviđen je za ponedeljak, 18. januar.



Sretenjski raspust predviđen je od 15. do 19. februara, dok će prolećni raspust trajati od 30. aprila do 4. maja 2027. godine.

(Tanjug)

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