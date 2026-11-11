KIŠA SE NE PREDAJE: Padavine očekuju Srbiju u ostatku dana, u ovim delovima će biti najgore

ŠIROM Srbije danas je umereno do pretežno oblačno, ali i toplije vreme. Kiša pada u Vojvodini i ponegde na zapadu Srbije.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

I u nastavku dana kiša se očekuje uglavnom na severu i ponegde na zapadu Srbije.

Narednih sati kiša umerenog intenziteta padaće na severu Vojvodine, naročito na severu Banata.

Slično će biti i do kraja dana.

Kiša se očekuje uglavnom na severu Srbije, pred kraj dana i tokom večeri i u Beogradu.

Veće količine padavina očekuju se u Vojvodini.

Sever Vojvodine danas je i najhladniji deo Srbije, u Subotici i u Somboru je 8 stepeni, a 8 stepeni meri i Kopaonik, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

U ostalim predelima Srbije trenutne temperature kreću se od 10 do 15 stepeni.

Najtopliji su Sjenica, Beograd, Smederevska Palanka, Valjevo i Kragujevac sa 15 stepeni.

Zlatibor meri 14 stepeni.

Od danas će biti sve toplije, već u zapadnim i centralnim predelima biće i do 20 stepeni.

Još toplije do petka, u petak lokalno i iznad 25 stepeni.

Uveče sledi burna promena vremena, a za vikend će biti osetno hladnije.

Usled očekivanih burih vremenskih prilika, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

(Telegraf.rs)

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