Oglasio se "Millenium Team", a potom i Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu

KOMPANIJA "Millenium Team" oglasila se povodom medijskih navoda o hapšenju Stojana Vujka i Ivana Bošnjaka, vlasnika ove kompanije. Ovim povodom oglasilo se i Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

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Oglasila se kompanija "Millenium Team"

Kompanija "Millenium Team" oglasila se povodom medijskih navoda o hapšenju Stojana Vujka i Ivana Bošnjaka, vlasnika ove kompanije, prenosi Blic.

Saopštenje u celosti:

- Povodom medijskih navoda o hapšenju Stojana Vujka, generalnog direktora kompanije Millenium Team, Ivana Bošnjaka, zamenika generalnog direktora, i Andreje Đulića, direktora kompanije Danube Riverside, obaveštavamo javnost da navedeni nisu uhapšeni, niti im je određeno policijsko zadržavanje.

Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, Vujko, Bošnjak i Đulić obavili su razgovor sa nadležnim policijskim organima, nakon čega su napustili njihove prostorije. Nakon što je obaveštena o prijavi podnetoj protiv Danube Riverside-a i odgovornih lica, kompanija se bez odlaganja stavila na raspolaganje nadležnim organima. Već narednog dana dostavljena je građevinska dokumentacija koja se odnosi na projekat Danube Riverside. Sudskim veštacima i građevinskom inspektoru pružena je sva potrebna logistička podrška tokom provere na gradilištu.

Kompanije Danube Riverside i Millenium Team nastaviće da, kao i do sada, u potpunosti sarađuju sa nadležnim organima i blagovremeno odgovaraju na sve njihove zahteve. Obe kompanije posluju nesmetano i uredno izvršavaju sve svoje obaveze prema zaposlenima, poslovnim partnerima i institucijama.

Imajući u vidu da su netačni navodi o hapšenju Stojana Vujka, Ivana Bošnjaka i Andreje Đulića izazvali uznemirenje javnosti, pozivamo medije da, u skladu sa profesionalnim standardima, objavljene vesti isprave i javnosti pruže istinite informacije.

Kompanije Millenium Team i Danube Riverside ostaju otvorene za pružanje dodatnih informacija u vezi sa svojim poslovanjem.

Oglasilo se Treće osnovno javno tužilaštvo

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu danas se ponovo oglasilo povodom slučaja „Millenium Team“ d.o.o. i „Danube Riverside“ povodom istrage koju je vodilo ovo tužilaštvo.

Kako navode u saopštenju, a prenosi Blic, netačne su informacije da su osumnjičena lica S. V., I. B. i A. Đ. dala izjave u policiji, nakon čega su puštena na slobodu.

- Tokom jučerašnjeg dana, 10.11.2026. godine, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu izdalo je izričite pisane naloge za pronalaženje i hapšenje odgovornih lica privrednih društava „Millenium Team“ d.o.o. i „Danube Riverside“ d.o.o., zbog postojanja osnova sumnje da su izvršila krivično delo Građenje bez građevinske dozvole iz člana 219a Krivičnog zakonika - navodi se.

Kako tvrde, "policijski službenici su najpre odlagali postupanje po nalogu za hapšenje, zahtevajući da im se dostavi pisani nalog. Nakon što im je pisani nalog dostavljen, postupajući po njemu, osumnjičena lica priveli su u policijsku stanicu radi uručenja rešenja o zadržavanju."

- Međutim, prilikom lišenja slobode, u trenutku kada su policijski službenici osumnjičena lica upoznavali sa njihovim pravima, branioci su ih obavestili da su prethodno, istog dana, glavnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneli zahteve za izuzeće postupajućeg javnog tužioca i glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu. Istaknuti su i zahtevi za izuzeće dva veštaka, usled čega je nastupila zakonska obaveza javnog tužioca da se uzdrži od daljeg postupanja do odlučivanja o izuzeću. Razloge zašto su zahtevi za izuzeće istaknuti upravo u tom trenutku ostavljamo na ocenu javnosti, a ono što posebno zabrinjava jeste to što su zahtevi za izuzeće glavnog javnog tužioca i postupajućeg javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva predati Višem javnom tužilaštvu tokom jučerašnjeg dana, a o tome nikoga iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva nisu obavestili - navode u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu.

Kako dodaju, tokom jučerašnjeg dana, 10. novembra 2026. godine, o zahtevima za izuzeće izjasnila su se sva četiri lica na koja se zahtevi odnose - glavni javni tužilac, postupajući javni tužilac i dva veštaka - a kompletni spisi predmeta pripremljeni su za hitno dostavljanje Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.