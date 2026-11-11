LEPE VESTI: Deo priloga za Pojas Presvete Bogorodice Institutu za majku i dete

PATRIJARH srpski Porfirije, glavni staratelj fonda "Časni Pojas Presvete Bogorodice", blagoslovio je da se iz sredstava tog fonda kupi uređaj za kontinuirano praćenje vrednosti respiracijskih gasova u krvi, kapnometar, vredan 3.027.501 dinar, kao i uređaji za respiratornu poligrafiju vredni 1.512.000 dinara.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Uređaji su namenjeni Službi za ispitivanje i lečenje bolesti respiratornog sistema Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić" u Beogradu, saopštila je Srpska pravoslavna crkva.

Fond Časni Pojas Presvete Bogorodice osnovan je u junu, neposredno po povratku te velike svetinje iz Beograda u manastir Vatoped na Svetoj Gori, a čine ga prilozi koje je verni narod u Vaznesenjskom i Spomen-hramu Svetog Save darovao tokom poklonjenja Časnom Pojasu Presvete Bogorodice, od 19. maja do 6. juna 2026. godine.

Prikupljena sredstva je iguman Vatopeda arhimandrit Jefrem ostavio na samovlasno raspolaganje patrijarhu Porfiriju.

Upravu Fonda čine direktor Patrijaršijske upravne kancelarije arhimandrit Danilo, sekretar Eparhijskog upravnog odbora Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke protonamesnik Miroslav Čolaković, književnik iz Kosovske Mitrovice Živojin Rakočević, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Miloš Ković i sekretarka Zadužbine Sime A. Igumanova Milena Vrućinić.

Uprava očekuje da će Fond Časni Pojas Presvete Bogorodice biti dopunjavan prilozima koji će omogućiti njegovu čovekuljubivu delatnost u predstojećem periodu, dodaje se u saopštenju.

(RT Balkan)

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