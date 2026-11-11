KRENUO NA TRENING, NAKON ČEGA MU SE GUBI SVAKI TRAG: Telo dečaka nađeno pored pruge - novi detalji tragedije u Rakovici

RODITELjI četrnaestogodišnjeg dečaka, čije je telo pronađeno rano jutros u Rakovici, poslednji put su se čuli sa sinom sinoć kada je krenuo na trening, nakon čega mu se izgubio svaki trag, a celonoćna potraga okončana je najcrnjim ishodom.

Foto: Printskrin Pink TV

Kako se saznaje, policija je odmah obavila razgovor sa ocem i majkom nastradalog dečaka. Oni su objasnili da se dečak sinoć, nakon što je otišao od kuće, više nije javljao na telefon niti potvrdio da je bezbedno stigao na odredište, zbog čega je alarmirana policija i pokrenuta intenzivna potraga na terenu.

Potraga je trajala satima, sve do ranih jutarnjih časova, kada su pripadnici policije uočili telo maloletnika na prostoru između kolovoza i železničke pruge.

Lekarska ekipa Hitne pomoći ubrzo je izašla na teren, ali su lekari na licu mesta mogli samo da konstatuju smrt dečaka.

Uviđaj su obavili dežurni javni tužilac i policijski inspektori. Istraga intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti tragedije i tačnog uzroka smrti - pre svega da li je maloletnika udario automobil sa saobraćajnice, voz sa pruge ili je posredi neki drugi nesrećni slučaj.

Telo nastradalog dečaka prevezeno je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja će utvrditi tačan mehanizam i vreme nastanka smrtonosnih povreda.

(Telegraf)