"NISU UHAPŠENI, NITI IM JE ODREĐENO ZADRŽAVANJE": Oglasio se "Millenium Team" nakon navoda o hapšenju čelnika kompanije
KOMPANIJA "Millenium Team" oglasila se povodom medijskih navoda o hapšenju Stojana Vujka i Ivana Bošnjaka, vlasnika ove kompanije.
Saopštenje prenosimo u celosti:
- Povodom medijskih navoda o hapšenju Stojana Vujka, generalnog direktora kompanije Millenium Team, Ivana Bošnjaka, zamenika generalnog direktora, i Andreje Đulića, direktora kompanije Danube Riverside, obaveštavamo javnost da navedeni nisu uhapšeni, niti im je određeno policijsko zadržavanje.
Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, Vujko, Bošnjak i Đulić obavili su razgovor sa nadležnim policijskim organima, nakon čega su napustili njihove prostorije. Nakon što je obaveštena o prijavi podnetoj protiv Danube Riverside-a i odgovornih lica, kompanija se bez odlaganja stavila na raspolaganje nadležnim organima. Već narednog dana dostavljena je građevinska dokumentacija koja se odnosi na projekat Danube Riverside. Sudskim veštacima i građevinskom inspektoru pružena je sva potrebna logistička podrška tokom provere na gradilištu.
Kompanije Danube Riverside i Millenium Team nastaviće da, kao i do sada, u potpunosti sarađuju sa nadležnim organima i blagovremeno odgovaraju na sve njihove zahteve. Obe kompanije posluju nesmetano i uredno izvršavaju sve svoje obaveze prema zaposlenima, poslovnim partnerima i institucijama.
Imajući u vidu da su netačni navodi o hapšenju Stojana Vujka, Ivana Bošnjaka i Andreje Đulića izazvali uznemirenje javnosti, pozivamo medije da, u skladu sa profesionalnim standardima, objavljene vesti isprave i javnosti pruže istinite informacije.
Kompanije Millenium Team i Danube Riverside ostaju otvorene za pružanje dodatnih informacija u vezi sa svojim poslovanjem.
Preporučujemo
EVO ŠTA RADI, A ŠTA NE RADI SUTRA: Spisak važan za građane
10. 11. 2026. u 21:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)