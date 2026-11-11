"NISU UHAPŠENI, NITI IM JE ODREĐENO ZADRŽAVANJE": Oglasio se "Millenium Team" nakon navoda o hapšenju čelnika kompanije

KOMPANIJA "Millenium Team" oglasila se povodom medijskih navoda o hapšenju Stojana Vujka i Ivana Bošnjaka, vlasnika ove kompanije.

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- Povodom medijskih navoda o hapšenju Stojana Vujka, generalnog direktora kompanije Millenium Team, Ivana Bošnjaka, zamenika generalnog direktora, i Andreje Đulića, direktora kompanije Danube Riverside, obaveštavamo javnost da navedeni nisu uhapšeni, niti im je određeno policijsko zadržavanje.

Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, Vujko, Bošnjak i Đulić obavili su razgovor sa nadležnim policijskim organima, nakon čega su napustili njihove prostorije. Nakon što je obaveštena o prijavi podnetoj protiv Danube Riverside-a i odgovornih lica, kompanija se bez odlaganja stavila na raspolaganje nadležnim organima. Već narednog dana dostavljena je građevinska dokumentacija koja se odnosi na projekat Danube Riverside. Sudskim veštacima i građevinskom inspektoru pružena je sva potrebna logistička podrška tokom provere na gradilištu.

Kompanije Danube Riverside i Millenium Team nastaviće da, kao i do sada, u potpunosti sarađuju sa nadležnim organima i blagovremeno odgovaraju na sve njihove zahteve. Obe kompanije posluju nesmetano i uredno izvršavaju sve svoje obaveze prema zaposlenima, poslovnim partnerima i institucijama.

Imajući u vidu da su netačni navodi o hapšenju Stojana Vujka, Ivana Bošnjaka i Andreje Đulića izazvali uznemirenje javnosti, pozivamo medije da, u skladu sa profesionalnim standardima, objavljene vesti isprave i javnosti pruže istinite informacije.

Kompanije Millenium Team i Danube Riverside ostaju otvorene za pružanje dodatnih informacija u vezi sa svojim poslovanjem.